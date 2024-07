Αυτή η ομάδα έκανε πρόταση στον Χάμες

Εδώ και μερικές ημέρες ο Χάμες Ροντρίγκες έχει λύσει το συμβόλαιό του με την Σάο Πάολο κι ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Μετά τον χαμένο τελικό του Copa America με την Κολομβία, απέναντι στην Αργεντινή ο Χάμες Ροντρίγκες πήρε την απόφασή του σχετικά με το μέλλον της καριέρας του.

Οι μνηστήρες θα είναι σίγουρα πολλοί και μια από τις ομάδες που θέλει διακαώς να τον κάνει δικό της είναι η Θέλτα. Σύμφωνα με την «COPE» η ισπανική ομάδα κατέθεσε επίσημη πρόταση με διετές συμβόλαιο στον Χάμες Ροντρίγκες.

