«Ο Ντε Μπρόινε τα έχει βρει σε όλα με την Αλ Ιτιχάντ»

Ένα ακόμα αστέρι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου φαίνεται να ετοιμάζει βαλίτσες για τη Σαουδική Αραβία.

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε δεν έχει ανανεώσει ακόμα το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Σίτι και σύμφωνα με δημοσιεύματα θα αφήσει σύντομα τη Γηραιά Ήπειρο και θα ακολουθήσει το δρομολόγιο του Κριστιάνο Ρονάλντο και των Ενγκολό Καντέ, Καρίμ Μπενζεμά και Φαμπίνιο για τη Σαουδική Αραβία.

Μάλιστα η Daily Mail αναφέρει πως ο Βέλγος έχει έρθει ήδη σε συμφωνία με την Αλ Ιτιχάντ, καθώς ο ίδιος φαίνεται πως έχει… δελεαστεί από το ποσό που του προσφέρουν οι Άραβες.

Kevin De Bruyne is reportedly ‘set to LEAVE’ Man City for a lucrative move to the Saudi League… 👀💰 pic.twitter.com/J4ZXIxag41

— Mail Sport (@MailSport) July 21, 2024