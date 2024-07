Έβανς: «Ενθουσιασμένος και ευλογημένος για αυτή την ευκαιρία»

Ο Ολυμπιακός προχωράει τις μεταγραφές του για την ενίσχυση της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, με τους «ερυθρόλευκους» να ανακοινώνουν την απόκτηση του Κίναν Έβανς.

Οι Πειραιώτες αποφάσισαν να υπογράψουν τελικά τον Αμερικανό γκαρντ παρά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη πριν από λίγο καιρό, με ένα μειωμένο συμβόλαιο σε σχέση με αυτό που είχε αρχικά συμφωνηθεί, με στόχο ο πρώην παίκτης της Ζαλγκίρις να είναι έτοιμος από τον Δεκέμβριο.

Λίγο αργότερα, ο Αμερικανός γκαρντ, έστειλε μέσω των social media το πρώτο του μήνυμα ως παίκτης των «ερυθρόλευκων», εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και την ευγνωμοσύνη του για την ευκαιρία που του δίνεται.

Το μήνυμα του Αμερικανού: «Είμαι σούπερ ενθουσιασμένος και ευλογημένος γι’ αυτή τη νέα ευκαιρία στην καριέρα μου. Τα λέμε σύντομα»

Super excited and blessed for this new opportunity in my career, see you soon 🇬🇷🔴⚪ https://t.co/PHM7qZ0RG4

— Keenan Evans (@K3vans12) July 6, 2024