Χάνει τον ημιτελικό του Προολυμπιακού με τη Φινλανδία ο Χουάντσο

Χωρίς τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ θα αντιμετωπίσει η Ισπανία τη Φινλανδία, για τα ημιτελικά του Προολυμπιακού Τουρνουά της Βαλένθια.

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού αποκόμισε έναν τραυματισμό στον προσαγωγό στο πρώτο ματς της «Ρόχα» κόντρα στον Λίβανο κι έτσι δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τους Ίβηρες στην προσπάθειά τους για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο μάλιστα όταν κλήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση του ανέφερε «πηγαίνει μέρα με τη μέρα, δεν μπορεί να περπατήσει κανονικά και πρέπει να κοιτάξουμε τον κίνδυνο μεγαλύτερου τραυματισμού».

Juancho Hernangomez isn’t available for the semi-final of Olympic Qualifiers against Finland 🤕 pic.twitter.com/XOL1Ybc4Zr

