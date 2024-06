«Η συνέχιση του πολέμου θα σημαίνει ότι το Ισραήλ θα δολοφονήσει τους ομήρους» - Νέες διαδηλώσεις στο Τελ Αβίβ

Διαδηλώσεις κατά του κυβερνητικού συνασπισμού και υπέρ της συμφωνίας για τους ομήρους έχουν προγραμματιστεί για σήμερα Σάββατο σε πολλές τοποθεσίες σε όλο το Ισραήλ.

Στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ, σε μια συγκέντρωση με αίτημα την απελευθέρωση των ομήρων θα υπάρχει βιντεοσκοπημένη ομιλία της Νόα Αργκαμάνι, η οποία διασώθηκε από τη Γάζα νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Αυτή θα είναι η πρώτη δημόσια δήλωσή της μετά την απελευθέρωσή της.

Ταυτόχρονα, θα πραγματοποιηθεί διαδήλωση με αίτημα για πρόωρες εκλογές στη Διασταύρωση Καπλάν στο Τελ Αβίβ, ενώ παρόμοιες διαμαρτυρίες έχουν προγραμματιστεί στην Ιερουσαλήμ, την Καισάρεια, τη Χάιφα, την Μπε’έρ Σεβά και σε άλλες τοποθεσίες.

Διαμαρτυρίες, για ακόμη μια εβδομάδα, έχουν επίσης προγραμματιστεί κοντά στις κατοικίες του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια και την Ιερουσαλήμ. Ο συγγραφέας Νταβίντ Γκρόσμαν αναμένεται να μιλήσει στη συγκέντρωση στην Ιερουσαλήμ.

Στην Κιριάτ Γκατ, μια κοινή κινητοποίηση θα συγκεντρώσει τους κατοίκους της περιοχής και τα μέλη του κιμπούτς Νιρ Οζ, που έχουν εκτοπιστεί από τις 7 Οκτωβρίου, οι οποίοι θα ζητήσουν την απελευθέρωση των ομήρων. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι η Μίκα Ένγκελ, που απελευθερώθηκε τον Νοέμβριο, ενώ η σορός του πατέρα της Ρόνεν παραμένει στη Γάζα.

Η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, της οποίας ο γιος Μάταν κρατείται όμηρος στη Γάζα, ανέφερε σε δήλωση των μελών των οικογενειών των ομήρων έξω από το αρχηγείο των IDF στο Τελ Αβίβ, ότι το Ισραήλ βρίσκεται «ένα βήμα πριν από τον πόλεμο στον βορρά και αυτή θα μπορούσε να είναι η τελευταία ευκαιρία για μια συμφωνία».

«Ο λαός καταλαβαίνει ότι ο Νετανιάχου παρατείνει τον πόλεμο για την προσωπική του ατζέντα και ότι μια συμφωνία θα τερμάτιζε τον πόλεμο, θα προκαλούσε εκλογές και θα έβαζε τέλος στην εξουσία του Νετανιάχου. Ο Νετανιάχου κρατάει την εξουσία του εις βάρος των οικογενειών μας στη Γάζα!», δήλωσε η Ζανγκάουκερ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Family members of the hostages still held in Gaza have gathered outside of military headquarters in Tel Aviv along with supporters.

They are desperately hoping that a new ceasefire agreement, which the Biden administration has been working on since Hamas refused the last one,… pic.twitter.com/BJcpnfXXLY

— Hen Mazzig (@HenMazzig) June 29, 2024