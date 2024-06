Τεράστιο σάλο έχει προκαλέσει η είδηση ότι ολλανδός αθλητής του beach volleyball, πρώην καταδικασμένος για βιασμό ανηλίκου, προκρίθηκε και θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ο λόγος για τον Steven van de Velde ο οποίος καταδικάστηκε και φυλακίστηκε για το εν λόγω έγκλημα πριν από 8 χρόνια.

«Καταλαβαίνω ότι ενόψει του μεγαλύτερου αθλητικού γεγονότος στον κόσμο, αυτό μπορεί να προσελκύσει την προσοχή των διεθνών μέσων ενημέρωσης», δήλωσε ο ολλανδός αθλητής σε κείμενο που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ολλανδικής ομοσπονδίας βόλεϊ.

«Δεν μπορώ να το πάρω πίσω, οπότε θα πρέπει να υποστώ τις συνέπειες. Ήταν το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου», προσθέτει.

Ο Van de Velde καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης στη Βρετανία, αφού το 2016 ήρθε σε σεξουαλική επαφή με ένα ανήλικο κορίτσι που φέρεται να γνώρισε στο Διαδίκτυο, όπως αναφέρει το Associated Press. Μεταφέρθηκε στην πατρίδα του την Ολλανδία βάσει συνθήκης μεταξύ των χωρών και καταδικάστηκε εκ νέου σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο.

