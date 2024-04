Ολυμπιακοί Αγώνες Παρισιού: Υπεργολαβίες, εκμετάλλευση και «χρυσά» κέρδη για λίγους

Τα πρόσφατα εγκαίνια του Adidas Arena ή Arena II μόλις λίγους μήνες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι ήταν θυελλώδη.

«Όχι χαρτιά; Όχι Ολυμπιακοί Αγώνες!» φώναζαν περίπου 30 διαδηλωτές, κρατώντας πανό στη θέα των επισήμων, που κατέφθαναν για το μεγάλο γεγονός.

Ήταν μέλη οργανώσεων, συνδικάτων και παράτυποι μετανάστες στη Γαλλία, που δούλεψαν στην κατασκευή του σταδίου, έχοντας εξασφαλίσει μετά κόπων και απεργιών τη δέσμευση των αρχών για τη νομιμοποίησή τους.

Μέχρι και σήμερα, ωστόσο, δεν έχουν παραλάβει τα απαραίτητα έγγραφα.

Καταγγέλλουν τις γαλλικές αρχές ότι παίζουν σκοπίμως την… «κολοκυθιά».

Ένας από τους διαδηλωτές δεν έκρυψε την αγανάκτησή του, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας άρχισαν να τοποθετούν διαχωριστικά μεταξύ των συγκεντρωμένων και της εισόδου των ολυμπιακών εγκαταστάσεων.

«Μην ξεχνάτε ότι μας εκμεταλλεύονται εδώ και χρόνια», άρχισε να φωνάζει. «Γι’ αυτό είμαστε εδώ!».

Φευ, οι διαμαρτυρόμενοι στο Arena II δεν είναι καν οι μόνοι…

«Χωρίς να μας εκμεταλλευτούν, το Ολυμπιακό Χωριό δεν θα είχε χτιστεί στην ώρα του», λέει στον ιστότοπο Daraj ένας 40χρονος από το Μάλι.

Είναι και αυτός χωρίς χαρτιά, αν και ζει στη Γαλλία εδώ και χρόνια.

Βγάζει τα προς το ζην δουλεύοντας σε οικοδομές, χωρίς υγειονομική ασφάλιση ή ένσημα για σύνταξη.

Ζει μέσα σε ένα νομικό «κενό».

Είναι ένας από τους χιλιάδες που συμμετείχαν στην κατασκευή έργων υποδομής για τους προσεχείς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ο ακριβής αριθμός τους παραμένει «γρίφος».

Από το 2022 μια περιφερειακή μονάδα ελέγχου υπό την εποπτεία του γαλλικού υπουργείου Εργασίας, η Uracti, έχει εξετάσει την κατάσταση 1.150 εργαζομένων σε χώρους αγώνων.

Μόνον σε μια μεγάλη κλίμακας επιθεώρηση στο εργοτάξιο του Ολυμπιακού Χωριού, στο Σεν Ντενί, αναφέρεται ότι εντόπισαν δέκα μετανάστες χωρίς χαρτιά, σε σύνολο περίπου εξήντα εργαζομένων.

Οι περισσότεροι ήταν από την Αφρική, ευάλωτοι σε διάφορους τύπους εκμετάλλευσης.

«All of these beautiful stadiums that people see conceal the fact that they were built on the backs of the poor»

Migrant workers constructing the infrastructure for the 2024 Paris Olympics in #France are subjected to several violations while on the job. Check the story below 👇 pic.twitter.com/shesWUNOu6

— HuMedia (@Humedia1) January 30, 2023