Ανησυχία από οργανώσεις για την απομάκρυνση μεταναστών από το κέντρο του Παρισιού ενόψει Ολυμπιακών Αγώνων

Η γαλλική αστυνομία απομάκρυνε ξημερώματα Τετάρτης (3/3) δεκάδες μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων οικογενειών με μικρά παιδιά, από τον προαύλιο χώρο του δημαρχείου του Παρισιού, καθώς η γαλλική πρωτεύουσα ετοιμάζεται να γιορτάσει τις 100 ημέρες μέχρι την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων.

Συγκεκριμένα απομακρύνθηκαν περίπου 50 άτομα, κυρίως γυναίκες και παιδιά ηλικίας 3 μηνών έως 10 ετών, τα οποία βρίσκονταν σε καροτσάκια, κάτω από κουβέρτες ή καλυμμένα με πλαστικά σεντόνια για να προστατευτούν από τη βροχή ενώ κοιμόντουσαν στην πλατεία.

Όλοι τους μάζεψαν τα πράγματά τους και επιβιβάστηκαν σε λεωφορείο προκειμένου να μεταφερθούν σε ειδικό καταφύγιο της τοπικής κυβέρνησης στην πόλη Μπεζανσόν στην ανατολική Γαλλία.

Οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής ανησυχούν ότι η κίνηση της Τετάρτης είναι η αρχή μιας ευρύτερης προσπάθειας των αρχών του Παρισιού να απομακρύνουν τους μετανάστες και άλλους που κοιμούνται στα ακατοίκητα στην πρωτεύουσα πριν από τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, χωρίς να παρέχουν πιο μακροπρόθεσμες επιλογές στέγασης.

«Ανοίγουν το δρόμο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες», δήλωσε στο Associated Press ο Yann Manzi, μέλος της ομάδας βοήθειας μεταναστών Utopia 56, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης της Τετάρτης.

«Αυτό που συμβαίνει δεν είναι τίποτα λιγότερο από κοινωνική εκκαθάριση της πόλης» είπε χαρακτηριστικά.

Οι διοργανωτές των Ολυμπιακών Αγώνων δήλωσαν ότι συνεργάζονται με ειδικές ομάδες για να βρουν λύσεις για όσους βρίσκονται στους δρόμους, συμπεριλαμβανομένων των πολλών ανθρώπων που έρχονται από όλο τον κόσμο στο Παρίσι αναζητώντας καταφύγιο ή εργασία.

Πολλές από τις οικογένειες προέρχονται από γαλλόφωνες αφρικανικές χώρες, όπως η Μπουρκίνα Φάσο, η Γουινέα, η Ακτή Ελεφαντοστού και η Σενεγάλη. Κοιμούνται κάτω από την περίτεχνη πρόσοψη του μνημείου του Παρισιού επί ημέρες, εβδομάδες και ορισμένοι ακόμη και επί μήνες.

