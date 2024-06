Παίρνει και Στέρλινγκ Μπράουν η Παρτίζαν (pic)

Η Παρτιζάν συνεχίζει να είναι η πιο δραστήρια ομάδα στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι, καθώς κινείται να κλείσει έναν ακόμη παίκτη, ενόψει της νέας χρονιάς.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η ομάδα του Βελιγραδίου είναι σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Στέρλινγκ Μπράουν, ο οποίος αναμένεται να αποχωρήσει από την Άλμπα Βερολίνου για να ενταχθεί στους «ασπρόμαυρους».

O 29χρονος πρώην παίκτης των Μιλγουόκι Μπακς, έκανε μια πολύ καλή πρώτη σεζόν στην Ευρώπη και μέτρησε 11,2 πόντους, 3,2 ριμπάουντ και 2,4 ασίστ κατά μέσο όρο στην Euroleague.

Στο πρωτάθλημα Γερμανίας, τα στατιστικά του ήταν ακόμη καλύτερα, καθώς σημείωσε 13,6 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 3 ασίστ ανά παιχνίδι.

Πρόκειται για ακόμη μια σημαντική κίνηση από την Παρτιζάν, που προχωρά σε ολικό rebuild. Υπενθυμίζουμε πως ήδη έχουν αποτελέσει παρελθόν οι Πι Τζέι Ντοζίερ, Κέβιν Πάντερ, Ζακ ΛεΝτέι, Φρανκ Καμίνσκι, Άλεν Σμάιλαγκιτς, ενώ έχουν αποκτηθεί οι Φρανκ Ντιλικινά, Ίφε Λούντμπεργκ και Βάνια Μαρίνκοβιτς.

