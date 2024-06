«Πρόταση της Παρτίζαν στον Γουίλιαμς Γκος – Όλα ανοιχτά για το μέλλον του» (pic)

Ανοιχτό είναι το ζήτημα της παραμονής του Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος στον Ολυμπιακό, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Αρέλ Γκίνσμπερ.

Όπως τονίζει ο Ισραηλινός σε ανάρτησή του, η Παρτίζαν έχει προσεγγίσει τον Αμερικανό γκαρντ τον οποίο όπως όλα δείχνουν θέλει διακαώς.

Έτσι όπως τονίζει ο Ισραηλινός όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του, με τον Αμερικανό να αναμένεται να πάρει σύντομα την απόφαση για το μέλλον του.

Ο Γουίλιαμς-Γκος ολοκλήρωσε τη σεζόν έχοντας στη Euroleague μέσο όρο 9.1 πόντους, με 45.1% στα δίποντα, 42% στα δίποντα, 7.5% στις βολές, 2.3 ριμπάουντ, 3.3 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 8.3 στο σύστημα ranking της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος έχει έναν ακόμα χρόνο με τον Ολυμπιακό, καθώς η συμφωνία των δύο πλευρών είναι μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

🚨🚨I can tell that Partizan Belgrade made an offer to Nigel Williams Goss!

Partizan is pushing hard for this move and they made a high offer to the PG who might leave Olympiacos, He is expected to make his decision very soon!👀

Season Highlights – https://t.co/LXmdBMed98#kkp pic.twitter.com/K0oxetZAaS

— Arel Ginsber (@ArelGinsber8) June 22, 2024