Σελίν Ντιόν: Έπασχε από το Σύνδρομο Δυσκίνητου Ανθρώπου για 17 χρόνια πριν το δημοσιοποιήσει

Η 56χρονη τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι έπασχε από το Σύνδρομο του Δυσκίνητου Ανθρώπου για 17 ολόκληρα χρόνια πριν το μοιραστεί δημοσίως.

Κατά τη διάρκεια ενός κλιπ από την επερχόμενη συνέντευξή της με την παρουσιάστρια της εκπομπής Today», Χόντα Κοτμπ, η Ντιόν περιέγραψε λεπτομερώς τον πόνο που ένιωθε κρύβοντας την πάθησή της από τους θαυμαστές της.

Η Σελίν Ντιόν, θυμήθηκε ότι έδινε μάχη με την πάθηση ενώ ο σύζυγός της, Ρενέ Ανζελίλ, αντιμετώπιζε τα δικά του προβλήματα υγείας, ενώ λίγα χρόνια μετά πέθανε από καρκίνο του λάρυγγα το 2016.

«Έπρεπε να είχα σταματήσει, να είχα πάρει τον χρόνο να το καταλάβω. Και σαν να μην έφτανε αυτό, και ο σύζυγός μου πάλευε για τη δική του ζωή. Έπρεπε να μεγαλώσω τα παιδιά μου, έπρεπε να κρυφτώ, έπρεπε να προσπαθήσω να γίνω ηρωίδα, ενώ ένιωθα το σώμα μου να με εγκαταλείπει», κατέληξε η Σελίν Ντιόν.

In an exclusive interview with TODAY, singer Celine Dion reveals why she decided to come forward with her diagnosis for stiff person syndrome. «I could not do this anymore,» she says, adding, «Lying for me, the burden was too much.» pic.twitter.com/LJvUrcFjpO

— TODAY (@TODAYshow) June 10, 2024