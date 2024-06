«Δεν υπολογίζεται στους Κινγκς ο Βεζένκοφ» – Τα δεδομένα για το μέλλον του

Ο Σάσα Βεζένκοφ μπορεί να αγωνίζεται στο ΝΒΑ και στους Σακραμέντο Κινγκς, όμως απασχολεί έντονα τα ΜΜΕ στην Ευρώπη και είναι ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα των τελευταίων ημερών.

Ο Βούλγαρος διεθνής φόργουορντ, που ήταν MVP την περασμένη σεζόν στη Euroleague, ανήκει στους «βασιλιάδες», όμως φαίνεται πως το μέλλον δεν θα τον βρει στο Σακραμέντο τη νέα σεζόν, παρότι έχει συμβόλαιο.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, μετά την πρώτη του χρονιά στους Κινγκς φέρεται να μην υπολογίζεται από τον Μάικ Μπράουν και για αυτό τον λόγο το καλοκαίρι αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ιταλία.

Ο Βεζένκοφ μπορεί να έχει συμβόλαιο, όμως ενημερώθηκε ότι δεν θα είναι στην ομάδα και στα πλάνα τη νέα σεζόν και για αυτό τον λόγο εξετάζουν το ενδεχόμενο της ανταλλαγής. Ο ίδιος ο Βεζένκοφ, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Ματέο Αντρεάνι, έχει προτεραιότητα να μείνει στις ΗΠΑ και στο ΝΒΑ και για αυτό τον λόγο έχει συζητήσει ήδη το σενάριο της ανταλλαγής με τη διοίκηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως πέρσι το καλοκαίρι ο Σάσα υπέγραψε συμβόλαιο τριετές με την ομάδα του Σακραμέντο για 20 εκατ. δολάρια. Το συμβόλαιο αυτό μάλιστα είναι κλειστό και σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρώην ερυθρόλευκος φόργουορντ θέλει να παίξει και τη νέα σεζόν στο ΝΒΑ.

Όπως καταλαβαίνει κανείς, το δημοσίευμα «άναψε» φωτιές για το μέλλον του Βεζένκοφ, με τις ομάδες της Euroleague να παρακολουθούν στενά την περίπτωση του και να περιμένουν τις εξελίξεις, μιας και οι περισσότερες θα ήθελαν να τον εντάξουν στο ρόστερ τους, αν αποφασίσει να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Sasha Vezenkov has been informed that he’s not on Sacramento Kings plans for the next season, I’m told.

Vezenkov priority to stay in the NBA.

Kings will try to trade him.

Sasha Vezenkov signed a 3 year, $20 million contract last year.#Basketball #Transfers #NBA #EuroLeague pic.twitter.com/EEaDtVfRbQ

— Matteo Andreani (@matty_vanpersie) June 8, 2024