Κάμερες κλειστού κυκλώματος κατέγραψαν τη στιγμή που άντρας πυροβολεί και σκοτώνει τον γείτονά του, κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού έξω από τα σπίτια τους στην Κόστα Ρίκα.

Το σοκαριστικό βίντεο δείχνει μία γυναίκα να βγαίνει από το γκαράζ και να φωνάζει στους γείτονές της από το διπλανό σπίτι. Εκείνη τη στιγμή στο πλάνο μπαίνει και το τέταρτο άτομο, ο Otoniel Orozco Mendoza που κατέληξε να είναι το θύμα του καυγά.

Αιτία του διαπληκτισμού ένα κοινό ρολόι ύδρευσης.

Όπως θα δείτε ενώ οι φωνές μεταξύ των δύο ζευγαριών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό, ο Mendoza χάνει τη ψυχραιμία του και επιτίθεται με μπουνιές στον γείτονά του και δράστη της δολοφονίας του, Eduardo Ramírez Zamora.

Αφού ο Zamora αρχίζει να ανταποδίδει τα χτυπήματα, ξαφνικά βγάζει το όπλο που ήταν κρυμμένο στη ζώνη του παντελονιού του και πυροβολεί τον Mendoza μπροστά στα έντρομα μάτια της συζύγου του, η οποία άρχισε να ουρλιάζει.

Προσοχή σκληρές εικόνες!

Gunman in Costa Rica fatally shot his neighbor after an argument over a shared water valve.

Eduardo Ramirez Zamora, the murderer, was awaiting trial for a prior gun assault on Orozco Mendoza. His lawyer stated they had faced off in court at least 6 times.pic.twitter.com/p57LQznVXX

