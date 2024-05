Η ζωή τους κρεμόταν από ένα... σκοινί: Σοκαριστικά βίντεο από καταιγίδα στο Πεκίνο - Κινδύνευσαν ζωές

Σοκαριστικά βίντεο είδαν το φως της δημοσιότητας από μια απρόσμενη καταιγίδα που σημειώθηκε στο Πεκίνο την Πέμπτη.

Για κακή τους τύχη, την ώρα εκείνη είχαν πιάσει δουλειά καθαριστές τζαμιών σε ένα από τα υψηλότερα κτίρια της πόλης, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να προφυλαχτούν την ώρα που ξέσπασε η καταιγίδα.

Οι εργάτες οι οποίοι κρέμονταν κυριολεκτικά έξω από ένα κτίριο 51 ορόφων για αρκετή ώρα περιμένοντας απλά να σταματήσει η ανεμοθύελλα.

Ο ανταποκριτής του BBC στην Κίνα, Stephen McDonell, έγραψε στο X (πρώην Twitter), «Να θεωρείς τον εαυτό σου τυχερό ότι δεν είσαι καθαριστής παραθύρων στον πύργο CCTV του Πεκίνου. Εδώ κρέμονταν σε σχοινιά που αιωρούνταν στον αέρα μετά από μια καταιγίδα».

Το κτίριο της έδρας του CCTV έχει ύψος 768 πόδια, λίγο πιο κοντό από τον πύργο Canary Wharf στο Λονδίνο.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν αυξηθεί στο Πεκίνο τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι, η πρωτεύουσα επλήγη από μεγάλο καύσωνα λίγες εβδομάδες μετά τις μεγάλες πλημμύρες που έπληξαν τη νότια Κίνα και επηρέασαν εκατομμύρια ανθρώπους.

#China ‘s «world-class» construction standards! Workers left dangling mid-air on Beijing’s CCTV HQ due to strong winds. Guess human safety is an afterthought when you’re too busy cutting corners and exploiting cheap labor. @HKokbore @NoCCPGenocide @GundamNorthrop pic.twitter.com/5ZW5Y4wqMA

On May 30th in Beijing, China, sudden strong winds caused multiple workers who were cleaning the windows of the CCTV Headquarters to sway in the air while working outdoors. pic.twitter.com/m0VGf0HTx8

— Li Jianping (@cz8921469_z) May 31, 2024