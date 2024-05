Συνελήφθη ο «Σκορπιός» – Πώς εντοπίστηκε ο διαβόητος διακινητής μεταναστών μετά από συνέντευξη στο BBC

Ένας από τους πιο διαβόητους διακινητές ανθρώπων της Ευρώπης συνελήφθη στο Ιράκ ύστερα από έρευνα του BBC.

Ο Μπαρζάν Ματζίντ όπως λέγεται, συνελήφθη στο Ιρακινό Κουρδιστάν το πρωί της Κυριακής, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος.

Για αρκετά χρόνια, αυτός και η συμμορία του συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό στο λαθρεμπόριο ανθρώπων – με βάρκες και φορτηγά – κατά μήκος της Μάγχης.

Το BBC εντόπισε τον Ματζίντ – γνωστό και ως Σκορπιό – στην πόλη Σουλεϊμανίνα, όπου είπε ότι είχε μεταφέρει χιλιάδες μετανάστες σε όλο το κανάλι: «Ίσως χίλιους, ίσως 10.000. Δεν ξέρω, δεν μέτρησα», είπε ο ίδιος.

Ανώτερο μέλος της περιφερειακής κυβέρνησης του Κουρδιστάν είπε ότι οι αξιωματούχοι μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τα ευρήματα του BBC για να εντοπίσουν τον Ματζίντ.

The NCA has been informed of the arrest of Barzan Majeed – nicknamed ‘Scorpion’ – in the Kurdish region of Northern Iraq. https://t.co/DMY77IJhiB

— National Crime Agency (NCA) (@NCA_UK) May 13, 2024