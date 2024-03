Εξήντα μετανάστες νεκροί μετά από 7 ημέρες περιπλάνησης στη Μεσόγειο - Διασώθηκαν 113

Έως και 60 άνθρωποι πιθανολογείται πως πέθαναν από την δίψα σε πλοίο που μετέφερε μετανάστες στη Μεσόγειο από τη Λιβύη προς την Ιταλία ή τη Μάλτα, δήλωσαν την Πέμπτη οι υπεύθυνοι μιας φιλανθρωπικής ομάδας διάσωσης. Η οργάνωση SOS Mediterranee δήλωσε ότι διέσωσε 25 άτομα σε «πολύ αδύναμη» κατάσταση σε συντονισμό με την ιταλική ακτοφυλακή την Τετάρτη και ότι δύο αναίσθητοι άνθρωποι μεταφέρθηκαν στη Σικελία με ελικόπτερο.

Η κεντρική Μεσόγειος είναι μία από τις πιο θανατηφόρες μεταναστευτικές οδούς στον κόσμο. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης του ΟΗΕ (ΔΟΜ), 3.129 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους ή αγνοούνται επιχειρώντας τον διάπλου πέρυσι και 226 από την αρχή του 2024. «Οι επιζώντες αναχώρησαν από τη Ζαουίγια της Λιβύης, επτά ημέρες πριν διασωθούν», ανέφερε η SOS Mediterranee στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Η μηχανή τους χάλασε μετά από τρεις ημέρες, αφήνοντας το σκάφος τους χαμένο (και) να παρασύρεται χωρίς νερό και φαγητό για μέρες. Οι επιζώντες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 60 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη διαδρομή, μεταξύ των οποίων γυναίκες και τουλάχιστον ένα παιδί», προστίθεται. Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από την ιταλική ακτοφυλακή.

We are deeply troubled by news of a shipwreck in the Central Med. #OceanViking reported to have rescued 25 people who left Zawya, Libya a week ago with approximately 60 more still missing.

