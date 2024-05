Η 11άδα του Ολυμπιακού στην Τούμπα:

Τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για τον εξ αναβολής αγώνα της 5ης αγωνιστικής των playoffs της Super League αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός (20:00), με τον Χοσέ Λουίς Μεντλίμπαρ να επιφυλάσσει εκπλήξεις στην 11άδα της ομάδας του μεγάλου λιμανιού.

Ο Βάσκος προπονητής των Πειραιωτών άφησε στον πάγκο τόσο τον Κώστα Φορτούνη όσο και τον Ντάνιελ Ποντένσε, χρησιμοποιώντας στα δύο άκρα της επιθετικής γραμμής τους Μασούρα και Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ στην κορυφή θα βρίσκεται ο Ναβάρο.

Πιο αναλυτικά, μπροστά από την εστία θα βρίσκεται ο Τζολάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Κάρμο και Κίνι στην τετράδα της άμυνας. Οι Έσε, Ιμπόρα και Όρτα θα είναι στην τριάδα της μεσαίας γραμμής, με τους Μασούρα, Ζέλσον Μαρτίνς και Ναβάρο στην αντίστοιχη της επίθεσης.

Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Κίνι, Έσε, Τσικίνιο, Ορτα, Μασούρας, Ζέλσον Μαρτίνς, Ναβάρο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAOK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #PAOKOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/8API6KKnbR

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 12, 2024