Dual: Η κάρτα που σου δίνει πρόσβαση σε έναν κόσμο με αμέτρητες επιλογές και ευέλικτες αγορές

Αλήθεια, πόσες φορές χρειάστηκε να αναβάλεις επ’ αόριστον μία αγορά επειδή δεν μπορούσες τη δεδομένη στιγμή να διαθέσεις το ποσό που απαιτούσε ή απλά, δεν είχες πιστωτική; Πόσες φορές χρειάστηκε να υπολογίσεις ξανά και ξανά το budget σου, με σκοπό να καταφέρεις να καλύψεις μία έκτακτη ανάγκη, την οποία δεν είχες προβλέψει; Κακά τα ψέματα. Αν έχεις ζήσει κάποιο παρόμοιο περιστατικό στο παρελθόν, γνωρίζεις καλά πόσο σημαντικό είναι να απολαμβάνεις πιο ευέλικτες συναλλαγές, συναλλαγές στις οποίες έχεις την ελευθερία των περισσότερων επιλογών. Τι σημαίνει αυτό;

Αρχικά, σημαίνει ελευθερία. Σημαίνει πως όλα θα ήταν πολύ πιο εύκολα, αν είχες τη δυνατότητα να επιλέξεις εσύ πώς θα πραγματοποιήσεις μία αγορά, δηλαδή με χρωστική ή πιστωτική κάρτα. Ναι, θα ήταν όλα πολύ πιο απλά αν είχες μία κάρτα, η οποία θα καλύπτει κάθε σου ανάγκη, από την αγορά ενός πρωινού καφέ πριν το γραφείο, μέχρι την πληρωμή ενός καταλύματος στον προορισμό των ονείρων σου. Γιατί, λοιπόν, να μην εντάξεις στην καθημερινότητά σου τη νέα κάρτα Dual από την Εθνική Τράπεζα, η οποία σου συστήνει έναν κόσμο με αμέτρητες επιλογές και λύσεις, αφού μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις, είτε ως χρεωστική, είτε ως πιστωτική, ανάλογα με τις ανάγκες σου;

Κι όμως, αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές, απεριόριστες δυνατότητες που θα απολαμβάνεις με την κάρτα Dual, την κάρτα που αναβαθμίζει κάθε σου συναλλαγή. Ακριβώς για αυτό, παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει όλους τους σημαντικούς λόγους, για τους οποίους αξίζει μία θέση στη ζωή σου και το… πορτοφόλι σου.

Dual σημαίνει διπλή λειτουργικότητα που καλύπτει κάθε σου επιθυμία

Το βασικό χαρακτηριστικό που κάνει την νέα κάρτα Dual να ξεχωρίζει είναι πως αποτελεί την πρώτη κάρτα στην ελληνική τραπεζική αγορά, η οποία έχει παράλληλη χρεωστική και πιστωτική λειτουργικότητα. Με αυτόν τον τρόπο, σου δίνει μία ανεκτίμητη ελευθερία επιλογών αλλά και τον απόλυτο έλεγχο των συναλλαγών σου, ενώ συγχρόνως σου συστήνει την πελατοκεντρική φιλοσοφία που χαρακτηρίζει εν γένει την Εθνική Τράπεζα. Πρόκειται για μία κάρτα ειδικά σχεδιασμένη για να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής, μία κάρτα που μπορείς να χρησιμοποιείς για κάθε τύπο συναλλαγής, είτε για μία καθημερινή αγορά όπως τα ψώνια του σούπερ μάρκετ, είτε για κάτι πιο ιδιαίτερο, όπως η επένδυση σε μία οικιακή συσκευή ή ένα νέο έπιπλο.

Μία κάρτα που σε εισάγει έναν κόσμο ανταμοιβών και προνομίων

Αν έχεις συνηθίσει να απολαμβάνεις την ευελιξία των ηλεκτρονικών συναλλαγών, δεν υπάρχει αμφιβολία πως η κάρτα Dual θα γίνει μία προέκταση του εαυτού σου, αλλά και ένα «διαβατήριο» για να μπεις σε έναν κόσμο ανταμοιβών και προνομίων. Αυτό οφείλεται στο πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More, το οποίο σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίζεις πόντους σε κάθε σου αγορά. Συνεπώς, όσο περισσότερο χρησιμοποιείς την κάρτα Dual, τόσο περισσότερους πόντους κερδίζεις. Έπειτα, τους πόντους που συγκεντρώνεις από τις αγορές σου μπορείς να τους εξαργυρώσεις σε ευρώ, σε πάνω από 7.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, πληρώνοντας έτσι λιγότερο ή και καθόλου. Επιπλέον, εκτός από όλα αυτά τα μοναδικά πλεονεκτήματα, η κάρτα σου δίνει και το προνόμιο της δωρεάν ταξιδιωτικής ασφάλισης.

Αν θέλεις, λοιπόν, να αποκτήσεις μία καινοτόμα κάρτα, η οποία θα σε εξυπηρετεί κάθε φορά, σε κάθε συναλλαγή και θα προσαρμόζεται στις ανάγκες σου, τότε η κάρτα Dual της Εθνικής Τράπεζας είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Πρόκειται για μία κάρτα που θα αναβαθμίσει την καθημερινότητά σου, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη προοπτική στις αγορές σου.

