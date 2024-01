Γάζα: Η Χαμάς χαιρετίζει την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης για το Ισραήλ

Το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς χαιρέτισε σήμερα (26/1) την απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης επί του αιτήματος της Νότιας Αφρικής να επιβάλει έκτακτα μέτρα κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο που διεξάγει στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Χαμάς κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να απαιτήσει από το Ισραήλ να εφαρμόσει τις αποφάσεις του δικαστηρίου και να σταματήσει αυτό που αποκαλεί τη συνεχιζόμενη «γενοκτονία» κατά των Παλαιστινίων.

Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αποφάσισε σήμερα ότι το Ισραήλ οφείλει «να λάβει όλα τα μέτρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του» για να αποτρέψει τις πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης για τη γενοκτονία κατά τις επιχειρήσεις του στη Γάζα.

Στην ετυμηγορία δεν περιλαμβάνεται ωστόσο απόφαση για την επιβολή εκεχειρίας στο παλαιστινιακό θύλακα, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που ανακοίνωσε το ανώτατο δικαστήριο του ΟΗΕ.

Διαπιστώνοντας ότι υπάρχουν κίνδυνοι για την επιδείνωση της κατάστασης στην Γάζα, διατάσσει το Ισραήλ να διασφαλίσει «με άμεση ισχύ» ότι οι δυνάμεις του δεν θα διαπράξουν πράξεις γενοκτονίας.

Παράλληλα, διατάσσει το Ισραήλ «να προλάβει και να τιμωρήσει» την υποκίνηση γενοκτονίας. Το Ισραήλ οφείλει να λάβει «όλα τα μέτρα εντός της δικαιοδοσίας του για να προλάβει και να τιμωρήσει κάθε άμεση και δημόσια υποκίνηση για διάπραξη γενοκτονίας», αναφέρεται στην απόφαση.

Οφείλει παράλληλα να λάβει «άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για να επιτρέψει την παροχή βασικών υπηρεσιών και ανθρωπιστικής βοήθειας που οι Παλαιστίνιοι έχουν επειγόντως ανάγκη για να αντιμετωπίσουν τις δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης που υφίστανται», αναφέρεται στην απόφαση του Δικαστηρίου.

Παράλληλα πρέπει να αναφερθεί στο Δικαστήριο εντός ενός μηνός για τα μέτρα που λαμβάνει για να συμμορφωθεί με την εντολή.

Κατά την έναρξη της ανάγνωσης της ετυμηγορίας στην υπόθεση της προσφυγής της Νότιας Αφρικής κατά του Ισραήλ, το Δικαστήριο ανακοίνωσε ότι έκρινε πως έχει την δικαιοδοσία να αποφασίσει την λήψη επειγόντων μέτρων στην υπόθεση της προσφυγής κατά του Ισραήλ για την διάπραξη γενοκτονίας στην Λωρίδα της Γάζας και ότι δεν απορρίπτει την προσφυγή, όπως ζήτησε η ισραηλινή πλευρά.

Παράλληλα, έκρινε ότι οι Παλαιστίνιοι εμφανίζονται να αποτελούν προστατευόμενη ομάδα βάσει της Σύμβασης περί γενοκτονίας. Το Δικαστήριο αναγνωρίζει το δικαίωμα των Παλαιστινίων της Γάζας να προστατευθούν από πράξεις γενοκτονίας.

Επιπλέον τονίζει ότι τουλάχιστον ορισμένα από τα δικαιώματα τα οποία επικαλείται η Νότια Αφρική είναι ευλογοφανή.

