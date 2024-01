Το μήνυμα του Μενιάν μετά την ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε και η στάση της Μίλαν (pics)

Ο Μάικ Μενιάν έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης από τους οπαδούς της Ουντινέζε στην αναμέτρηση της Μίλαν στο «Φρίουλι» για την 21η αγωνιστική του Καμπιονάτο, σε ένα θλιβερό γεγονός που έχει επαναληφθεί αρκετές φορές στα γήπεδα της Ιταλίας.

Ο Γάλλος τερματοφύλακας στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης, αποχώρησε από το γήπεδο καταγγέλλοντας στον διαιτητή ότι οπαδοί των γηπεδούχων τον προσέβαλαν κάνοντας ήχους μαϊμούς. Ο παίκτης της Μίλαν με ανάρτησή του στα social media, έστειλε ένα δυνατό αντιρατσιστικό μήνυμα και τόνισε ότι για να λυθεί αυτό το πρόβλημα πρέπει η Πολιτεία να πάρει δραστικά μέτρα.

«Δεν είναι ο παίκτης που δέχτηκε επίθεση, αλλά ο άντρας και ο πατέρας της οικογένειας. Δεν είναι η πρώτη φορά που μου συμβαίνει αυτό. Και δεν είμαι ο πρώτος στον οποίο συνέβη. Έχουμε κάνει ανακοινώσεις, διαφημιστικές καμπάνιες, πρωτόκολλα και τίποτα δεν έχει αλλάξει. Σήμερα ολόκληρο το σύστημα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη: οι άνθρωποι που το έκαναν, επειδή είναι εύκολο να ενεργείς ομαδικά και στην ανωνυμία των κερκίδων.

Οι θεατές στις εξέδρες, αυτοί που είδαν ή τα άκουσαν όλα. Η απόφαση να σιωπήσουν τους κάνει συνένοχους. Η Ουντινέζε, που μιλούσε μόνο για διακοπή του αγώνα σαν να μην είχε συμβεί τίποτα, είναι επίσης συνένοχη. Οι αρχές και ο εισαγγελέας, αν δεν κάνουν τίποτα γι’ αυτό, θα είναι επίσης συνένοχοι.

Το είπα και το επαναλαμβάνω, δεν είμαι θύμα. Και θέλω να πω ευχαριστώ στον σύλλογό μου, τη Μίλαν, στους συμπαίκτες μου, στον διαιτητή, στους παίκτες της Ουντινέζε και σε όποιον με έστειλε μηνύματα, έκανε τηλεφωνήματα, με υποστήριξε δημόσια και ιδιωτικά. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους, αλλά σας βλέπω, είμαστε μαζί. Είναι ένας σκληρός αγώνας, θα χρειαστεί χρόνο και θάρρος. Αλλά είναι ένας αγώνας που θα κερδίσουμε», έγραψε ο Μενιάν στην ανάρτηση του στα social media.

Με την σειρά της η διοίκηση της Μίλαν, σε ανάρτησή της στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του συλλόγου ανέφερε ότι θα απέχει για μία μέρα από αυτά ως ένδειξη συμπαράστασης προς τον Γάλλο τερματοφύλακα.

Αναλυτικά οι Ροσονέρι τόνισαν για την 24ωρη αποχή: «Μετά από τα απαράδεκτα γεγονότα κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ουντινέζε, η Μίλαν αποφάσισε να μην κάνει κάποια ανάρτηση στα social media σήμερα, στις 21 Ιανουαρίου 2024, ως συμπαράσταση στον Μάικ Μενιάν και στη μάχη του απέναντι στον ρατσισμό».

Following the unacceptable events during the match against Udinese, AC Milan has decided to not post any social media content today, 21 January 2024, in support of Mike Maignan and the fight against racism.#WeRespAct

— AC Milan (@acmilan) January 21, 2024