Live: Στο κόκκινο η ένταση μετά τη δολοφονία Αρούρι και το «τρομοκρατικό χτύπημα» στο Ιράν

Εντείνονται οι φόβοι για περιφερειακή ανάφλεξη μετά το πολύνεκρο χτύπημα στο Ιράν την Τετάρτη, στον απόηχο της δολοφονίας του ανώτερου ηγέτη της Χαμάς Σάλεχ αλ Αρούρι σε έκρηξη στη Βηρυτό την Τρίτη, για την οποία κατηγορείται το Ισραήλ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα, πάντως, αν και είπε ότι οι μαχητές του δεν φοβούνται τον πόλεμο, απέφυγε οποιαδήποτε δήλωση ότι οι δυνάμεις του θα κλιμακώσουν τις επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, στην πρώτη του ομιλία μετά τον θάνατο του Αρούρι.

Δώδεκα έθνη με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν από κοινού την Τετάρτη τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης για συνέπειες, εάν δεν σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν θα αναχωρήσει το βράδυ της Πέμπτης για τη Μέση Ανατολή.

Από ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκαν 20 Παλαιστίνιοι στη νότια πόλη Χαν Γιουνίς. Τουλάχιστον 22.313 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον 57.296 έχουν τραυματιστεί από τις 7 Οκτωβρίου.

Σειρήνες ηχούν στην Dovev στο βόρειο Ισραήλ, μεταδίδει η Haaretz.

Το Αλ Τζαζίρα μεταδίδει ότι 14 άτομα που ανήκουν στην ίδια οικογένεια σκοτώθηκαν και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ισραηλινό βομβαρδισμό σπιτιού, κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άνθρωποι εκτοπισμένοι από άλλα μέρη της Γάζας είχαν βρει καταφύγιο στο σπίτι στην περιοχή al-Mawasi, δυτικά του Khan Younis στη νότια Γάζα.

Ένας τοπικός αξιωματούχος της Χεζμπολάχ, ο Χουσεΐν Γιαζμπέκ, σκοτώθηκε μαζί με άλλα οκτώ μέλη της οργάνωσης σε ισραηλινά πλήγματα την Τετάρτη εν μέσω συγκρούσεων στα λιβανέζικα σύνορα, όπως αναφέρουν δύο πηγές ασφαλείας στο Reuters.

Συνολικά 9 μέλη της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί, από ισραηλινά χτυπήματα στο νότιο Λίβανο, από τότε που η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα άρχισε να ανταλλάσσει πυρά με τις ισραηλινές δυνάμεις στις αρχές Οκτωβρίου.

Παλαιστίνιοι μαχητές συνεχίζουν να δίνουν μάχη στην πόλη της Γάζας για να εμποδίσουν τις ισραηλινές δυνάμεις να «εκκαθαρίσουν» τις συνοικίες Daraj και Tuffah της πόλης, δήλωσαν παρατηρητές πολέμου.

Το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου και το Critical Threats Project με έδρα τις ΗΠΑ δήλωσαν ότι μαχητές της Χαμάς παρακολουθούν τις ισραηλινές δυνάμεις με τη χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ότι μικρότερες παλαιστινιακές ομάδες πραγματοποίησαν μια «περίτεχνη ενέδρα» εναντίον ισραηλινών στρατιωτών κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό αλ-Σάτι στη βόρεια Γάζα.

Παλαιστίνιοι μαχητές ισχυρίστηκαν επίσης ότι κατέρριψαν ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, είπαν οι παρατηρητές.

«Οι Ταξιαρχίες [Qassam] ισχυρίστηκαν ότι κατέλαβαν ένα ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος νότια της γειτονιάς Zaytoun στη νότια Λωρίδα της Γάζας στις 3 Ιανουαρίου. Η πολιτοφυλακή εκτόξευσε αντιαρματικούς πυραύλους εναντίον ισραηλινών τεθωρακισμένων στη γειτονιά Sheikh Ijlin, όπου οι ισραηλινές δυνάμεις δεν έχουν αναφέρει εκκαθαριστικές επιχειρήσεις από τα μέσα Νοεμβρίου», ανέφεραν οι παρατηρητές.

Έντονες χερσαίες μάχες συνεχίζονται επίσης γύρω από το Χαν Γιουνίς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, πρόσθεσαν.

