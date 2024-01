Ιράν: Σύμβουλος του Ραϊσί κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για το μακελειό στην Κερμάν

Πολιτικός σύμβουλος του ιρανού προέδρου κατηγόρησε χθες Τετάρτη τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και των ΗΠΑ πως βρίσκονται πίσω από τις εκρήξεις οι οποίες στοίχισαν τη ζωή τουλάχιστον 103 ανθρώπων στην Κερμάν, στο νότιο Ιράν, κατά τη διάρκεια τελετής στη μνήμη του στρατηγού Κάσεμ Σουλεϊμάνι.

«Η Ουάσιγκτον λέει ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν διαδραμάτισαν κανέναν ρόλο στην τρομοκρατική επίθεση στην Κερμάν, στο Ιράν. Αλήθεια; Η αλεπού δεν μπορεί να μυρίσει τη δική της μυρωδιά», ανέφερε μέσω X ο Μοχαμάντ Τζαμσιντί (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το X).

«Μη σφάλλετε. Η ευθύνη για το έγκλημα αυτό βαραίνει το καθεστώς των ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς κι η τρομοκρατία δεν είναι παρά εργαλείο», πρόσθεσε.

Washington says USA and Israel had no role in terrorist attack in Kerman, Iran. Really? A fox smells its own lair first. Make no mistake. The responsibility for this crime lies with the US and Zionist regimes and terrorism is just a tool.

— Mohammad Jamshidi (@MhmmdJamshidi) January 3, 2024