Live: Φόβοι για περιφερειακή ανάφλεξη μετά τη δολοφονία του κορυφαίου ηγέτη της Χαμάς στον Λίβανο

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη, δηλώνει ότι βρίσκεται η Χεζμπολάχ, μετά τη δολοφονία του ανώτερου ηγέτη της Χαμάς Σάλεχ αλ Αρούρι σε έκρηξη στη Βηρυτό την Τρίτη, για την οποία κατηγορεί το Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ πάντως, δεν έχει αναλάβει επίσημα την ευθύνη.

Ο Λίβανος θα καταθέσει καταγγελία κατά του Ισραήλ στον ΟΗΕ για το «κατάφωρο«, όπως το χαρακτήρισε, ισραηλινό χτύπημα στην πρωτεύουσά του. Ο εκπρόσωπος των IDF, ξεκίνησε τη νυχτερινή του ενημέρωση λέγοντας ότι ο στρατός βρίσκεται σε «πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας σε όλους τους τομείς, στην άμυνα και στην επίθεση».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να συνεδριάσει εκτάκτως την Τετάρτη, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθι κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι ένα ισραηλινό χτύπημα στο νοσοκομείο al-Amal στο Khan Younis στη νότια Γάζα σκότωσε τουλάχιστον πέντε Παλαιστίνιους.

Τουλάχιστον 22. 185 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και τουλάχιστον 57. 000 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

Ο Abdul Rahman al-Bahsh, ένας 23χρονος από τη Ναμπλούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, πέθανε αυτή την εβδομάδα ενώ εξέτιε ποινή 35 μηνών στις φυλακές Megiddo.

Το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa αναφέρει ότι οι «μυστηριώδεις συνθήκες» γύρω από το θάνατο του αλ Μπαχς ώθησαν την Επιτροπή Υποθέσεων Κρατουμένων και Πρώην Κρατουμένων και την Παλαιστινιακή Εταιρεία Κρατουμένων να ζητήσουν άμεση έρευνα.

Ένα ισραηλινό δικαστήριο έχει πλέον ξεκινήσει έρευνα, μετά από αίτημα του δικηγόρου της επιτροπής, αναφέρει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Σε κοινή δήλωσή τους, η επιτροπή και η κοινωνία ανέφεραν ότι η έρευνα αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας για τους λόγους για τους οποίους επτά Παλαιστίνιοι κρατούμενοι έχουν πεθάνει σε ισραηλινές φυλακές από τις 7 Οκτωβρίου.

Η αμερικανική διπλωματία υπογράμμισε χθες Τρίτη πως «απορρίπτει» δηλώσεις ισραηλινών υπουργών περί επιστροφής εβραίων εποίκων στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη και περί «ενθάρρυνσης» του παλαιστινιακού πληθυσμού να «μεταναστεύσει».

«Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τις πρόσφατες δηλώσεις των ισραηλινών υπουργών Μπεζαλέλ Σμότριτς και Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, που τάσσονται υπέρ της μετεγκατάστασης των Παλαιστινίων εκτός της Λωρίδας της Γάζας», τόνισε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο Μάθιου Μίλερ, χαρακτηρίζοντας «ανεύθυνες» τις τοποθετήσεις αυτές.

Ο ισραηλινός υπουργός Εθνικής Ασφαλείας, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, τάχθηκε προχθές Δευτέρα υπέρ της επιστροφής εβραίων εποίκων στη Λωρίδα της Γάζας και της «ενθάρρυνσης» του παλαιστινιακού πληθυσμού να μεταναστεύσει, μια ημέρα έπειτα από παρόμοια τοποθέτηση του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς.

Οι δηλώσεις αυτές είναι «εμπρηστικές και ανεύθυνες», έκρινε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, συμπληρώνοντας πως «η ισραηλινή κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού (Μπενιαμίν Νετανιάχου) μας έχει πει επανειλημμένα (…) ότι τέτοιες δηλώσεις δεν αντανακλούν την πολιτική της ισραηλινής κυβέρνησης».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θεωρεί ότι «η Γάζα είναι παλαιστινιακή γη και θα παραμείνει παλαιστινιακή γη», επέμεινε.

Η κυβέρνηση του κ. Νετανιάχου, συμμαχία κομμάτων της δεξιάς, της άκρας δεξιάς και υπερορθόδοξων εβραϊκών σχηματισμών, κατηγορείται εξάλλου πως ενίσχυσε το βάρος των εποίκων στη Δυτική Όχθη, παλαιστινιακό έδαφος υπό κατοχή του Ισραήλ από το 1967.

Οι IDF ανακοίνωσαν το όνομα του στρατιώτη που σκοτώθηκε σε μάχη στη Γάζα.

Πρόκειται για τον «λοχία Meiron Moshe Gersch, 21 ετών από την Petah Tikva, που υπηρετούσε στην επίλεκτη μονάδα Yahalom του μηχανικού σώματος του στρατού. Σκοτώθηκε ενώ πολεμούσε στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας».

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας δημοσίευσε σήμερα τα ονόματα 26 ατόμων που εγκρίθηκε η ιατρική εκκένωση από τη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο.

Οι ασθενείς που αναφέρονται στον κατάλογο έχουν σοβαρά τραύματα, συμπεριλαμβανομένου ενός μωρού δεκαοκτώ μηνών με εγκαύματα στο πρόσωπο και τα χέρια.

Μόνο περίπου το 1% του συνόλου των ανθρώπων που αναφέρθηκαν ως τραυματίες εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα έχουν απομακρυνθεί, ανέφερε ο ΟΗΕ στα τέλη Δεκεμβρίου.

Οι Χούθι εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους κατά πλοίων στη νότια Ερυθρά Θάλασσα. Πολλά εμπορικά πλοία στην περιοχή ανέφεραν την πρόσκρουση των ASBM στα γύρω ύδατα, αν και κανένα δεν ανέφερε ζημιές, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε ανάρτησή της στο X.

«Αυτές οι παράνομες ενέργειες έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή δεκάδων αθώων ναυτικών και συνεχίζουν να διαταράσσουν την ελεύθερη ροή του διεθνούς εμπορίου», πρόσθεσε η CENTCOM.

Η επίθεση, η οποία σημειώθηκε στις 9:30μμ ώρα Σαναά [18:30 GMT] την Τρίτη, είναι η 24η του είδους της από τις 19 Νοεμβρίου, δήλωσε η CENTCOM.

Πρόκειται για την 24η επίθεση κατά εμπορικών πλοίων στη νότια Ερυθρά Θάλασσα από τις 19 Νοεμβρίου.

On Jan. 2, at approximately 9:30 p.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthis fired two anti-ship ballistic missiles from Houthi controlled areas in Yemen into the Southern Red Sea. Multiple commercial ships in the area reported the impact of the ASBMs into the surrounding water… pic.twitter.com/wXpmboqP2g

— U.S. Central Command (@CENTCOM) January 3, 2024