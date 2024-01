Live: Κοντά στις 22.000 οι νεκροί στη Γάζα

Δεκαπέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό χτύπημα σε σπίτι στην πόλη Ντέιρ ελ Μπαλάχ στην κεντρική Γάζα, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

Ένας Παλαιστίνιος κρατούμενος γίνεται ο έβδομος που πεθαίνει σε ισραηλινή φυλακή από τις 7 Οκτωβρίου. Παλαιστινιακές ομάδες καταγγέλλουν τον θάνατο ως «δολοφονία».

Οι ΗΠΑ απορρίπτουν τον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα σε δήλωσή τους στο Al Jazeera, καθώς Ισραηλινοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να απορρίπτουν την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους.

Τουλάχιστον 21.978 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 57.697 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου. Ο αναθεωρημένος απολογισμός των νεκρών από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ ανέρχεται σε 1.139.

Δείτε live:

Αναλυτικά οι εξελίξεις στο in:

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων (SANA) μετέδωσε ότι το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές νωρίς το πρωί της Τρίτης, οι οποίες στόχευσαν τοποθεσίες στα περίχωρα της πόλης της Δαμασκού και προκάλεσαν κάποιες υλικές ζημιές, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε νωρίτερα ότι έπληξε τοποθεσίες στη Συρία μετά από επιθέσεις που εξαπολύθηκαν προς το βόρειο Ισραήλ από το συριακό έδαφος.

Ο Νετανιάχου έχει ανακοινώσει ότι οι στόχοι της εκστρατείας είναι να εξαλειφθεί η Χαμάς, να ανακτηθούν όλοι οι απαχθέντες Ισραηλινοί πολίτες και να διασφαλιστεί ότι κανείς στη Γάζα δεν μπορεί να απειλήσει ξανά το Ισραήλ. Αλλά το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση της φιλόδοξης επίθεσης των IDF παραμένει νεφελώδες, όπως και το περίγραμμα ενός εφικτού «τέλους παιχνιδιού» για τη Γάζα.

Αυτό που είναι απολύτως σαφές, ωστόσο, είναι ότι η ευχέρεια του Ισραήλ να επιδιώξει τους δηλωμένους πολεμικούς στόχους του θα περιοριζόταν σημαντικά αν δεν είχε την εμφατική υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Καθώς οι μάχες συνεχίζονται και δημιουργούνται χάσματα μεταξύ των θέσεων των ΗΠΑ και του Ισραήλ, το Τελ Αβίβ έχει ισχυρούς λόγους να επενδύσει στη διατήρηση της πρωταρχικής του συμμαχίας άθικτης.

Για να διασφαλίσει ότι ο δεσμός του με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβιώσει από αυτό τον πόλεμο, το Ισραήλ πρέπει όχι μόνο να διαχειριστεί με σύνεση την τρέχουσα στρατιωτική εκστρατεία, αλλά και να αντιμετωπίσει τα εσωτερικά πολιτικά του προβλήματα και να καθορίσει μια για πάντα τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει να διευθετήσει τη σύγκρουσή του με τους Παλαιστίνιους, σημειώνει το Foreign Affairs στην ανάλυσή του. Περισσότερα εδώ.

Τα σχέδια του Ισραήλ να αποσύρει ορισμένες δυνάμεις από τη Λωρίδα της Γάζας φαίνεται να σηματοδοτούν ότι η χώρα μετατοπίζεται σε χαμηλότερης έντασης μάχες στον παλαιστινιακό θύλακα, μια κίνηση για την οποία έχει πιέσει η κυβέρνηση Μπάιντεν, λέει ένας Αμερικανός αξιωματούχος στο NBC News.

Ο αξιωματούχος σημειώνει ότι οι μάχες εξακολουθούν να διεξάγονται στη βόρεια Γάζα και δεν υπήρξαν άμεσες αλλαγές στις επιχειρήσεις στη νότια Γάζα.

Οι IDF δήλωσαν την Κυριακή ότι άρχισαν να αποδεσμεύουν πέντε ταξιαρχίες από τις μάχες στη Γάζα, καθώς ο στρατός κερδίζει όλο και περισσότερο τον έλεγχο στο έδαφος.

Το Υπουργείο Υγείας της Γάζας δημοσίευσε τα ονόματα 19 ατόμων που εγκρίθηκε σήμερα η εκκένωση από τη Γάζα μέσω του περάσματος της Ράφα, για ιατρικούς λόγους.

Η ομάδα των 19 ασθενών— μεταξύ των οποίων και ένα μωρό δύο εβδομάδων— έχουν σοβαρά τραύματα και ασθένειες, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου.

Στα τέλη Δεκεμβρίου, ο ΟΗΕ δήλωσε ότι ο αριθμός των τραυματιών Παλαιστινίων και άλλων ιατρικών περιστατικών που εκκενώθηκαν από το πολιορκημένο παλαιστινιακό έδαφος από τις 7 Οκτωβρίου αντιπροσωπεύει μόλις το 1% του συνολικού αριθμού των ανθρώπων που αναφέρθηκαν ως τραυματίες εν μέσω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Η πρόσβαση σε έναν πολυσύχναστο τερματικό σταθμό του διεθνούς αεροδρομίου John F. Kennedy της Νέας Υόρκης περιορίστηκε τη Δευτέρα, καθώς οι φιλο-παλαιστίνιοι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν πυκνή κυκλοφορία και μια αργά κινούμενη ουρά αυτοκινήτων, ορισμένα από τα οποία έφεραν παλαιστινιακές σημαίες και πλακάτ στα οποία αναγραφόταν η φράση: «Σταματήστε τη γενοκτονία».

Οι αρχές της Γάζας εξέδωσαν κατάλογο με τους Αιγύπτιους και τους υπηκόους του Ομάν που μπορούν να ταξιδέψουν σήμερα μέσω του περάσματος της Ράφα με την Αίγυπτο.

Τα 127 άτομα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο πρέπει να είναι παρόντα στο πέρασμα στις 7 π.μ. τοπική ώρα για να διευκολυνθεί το ταξίδι τους, ανέφερε η συνοριακή αρχή της Γάζας.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ απέρριψε έναν αμφιλεγόμενο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και είχε ως στόχο να περιορίσει την εξουσία του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας.

Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί είχαν διαμαρτυρηθεί κατά του νόμου. Όμως, η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι απίθανο να κάνει οτιδήποτε για να βοηθήσει στην άρση των βαθιών διαιρέσεων μεταξύ της κυβέρνησης Νετανιάχου και της κοινής γνώμης στο Ισραήλ.

Οι πέντε τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια «ενός αριθμού» εκτοξεύσεων πυραύλων από τον νότιο Λίβανο που είχαν στόχο την περιοχή Αντάμιτ του βόρειου Ισραήλ, ανέφερε ο στρατός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη και στρατεύματα επιτέθηκαν επίσης εναντίον «υποδομών» της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, «θέσεων εκτόξευσης» και «ενός τρομοκρατικού πυρήνα» που δρα στο νότιο Λίβανο.

Πέντε εκτοξεύσεις πυραύλων εντοπίστηκαν επίσης να εισέρχονται από το συριακό έδαφος, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ξεχωριστή ανάρτηση.

Αυτοί οι πύραυλοι έπεσαν στο «ανοιχτό» ισραηλινό έδαφος και οι «πηγές των πυρών» δέχθηκαν επίθεση, πρόσθεσε ο στρατός.

Το Ισραήλ έχει απειλήσει τις τελευταίες εβδομάδες να κλιμακώσει σοβαρά τη σύγκρουση στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ με τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ που άρχισαν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ για να υποστηρίξουν τους Παλαιστίνιους στη Γάζα.

A number of launches from Lebanon toward the area of Adamit in northern Israel were identified earlier today. 5 IDF soldiers were lightly injured as a result.

IDF soldiers and aircraft struck terrorist infrastructure, military sites in which Hezbollah terrorists were operating…

— Israel Defense Forces (@IDF) January 1, 2024