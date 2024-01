Ισραήλ: Όμηρος της Χαμάς μιλά για τις ημέρες αιχμαλωσίας της – «Αναρωτιόμουν κάθε λεπτό εάν θα με σκότωναν»

Η 21χρονη Mia Schem που απήχθη και τραυματίστηκε από μαχητές της Χαμάς δήλωσε ότι είναι πεπεισμένη ότι υπάρχει μόνο ένας λόγος που δεν την βίασαν κατά τη διάρκεια των 54 κολασμένων ημερών αιχμαλωσίας της.

«Η σύζυγός του ήταν έξω από το δωμάτιο με τα παιδιά», δήλωσε η απελευθερωμένη πλέον Mia κατά τη διάρκεια συνέντευξής της που δόθηκε πρόσφατα στην ισραηλινή τηλεόραση.

«Αυτός ήταν ο μόνος λόγος που δεν με βίασε» τόνισε.

Η Mia, η οποία έχει διπλή ισραηλινή και γαλλική υπηκοότητα, είπε ότι ο απαγωγέας της την κρατούσε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο υπό συνεχή παρακολούθηση για το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου.

Είπε ότι λιμοκτονούσε και αναρωτιόταν κάθε λεπτό εάν θα την σκότωνε.

«[Ήμουν] κλεισμένη σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, δεν μου επιτρεπόταν να μιλήσω, δεν μου επιτρεπόταν να με δουν, να με ακούσουν, ήμουν κρυμμένη» περιγράφει η Schem στο ισραηλινό κανάλι 13.

«Υπάρχει ένας τρομοκράτης που σε κοιτάζει 24 ώρες το 24ωρο, σε κοιτάζει, σε βιάζει με τα μάτια του. Υπάρχει φόβος ότι θα σε βιάσουν, υπάρχει φόβος ότι θα πεθάνεις» περιγράφει η ίδια, μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της.

«Η σύζυγός του μισούσε το γεγονός ότι αυτός και εγώ ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο. Νιώθεις ότι θέλεις μια αγκαλιά, ξέρεις, γυναίκα με γυναίκα, για να λυγίσεις λίγο…αλλά ήταν τόσο κακιά, τα μάτια της ήταν γεμάτα μίσος» συνεχίζει.

The full interview with Mia Schem who was kidnapped and held hostage by Hamas for 50 days and was operated on by a veterinarian. Unbelievable courage and strength for her to speak out this way after this shocking ordeal.

