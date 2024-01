Γάζα: Ο επικεφαλής του ΠΟΥ καταδίκασε την δολοφονική ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο αλ-Αμάλ

Ο Τέντρος Γκεμπρεγιέσους δήλωσε ότι εκφράζει τη λύπη του για την επίθεση στο νοσοκομείο al-Amal που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Παλαιστινιακής Εταιρείας Ερυθράς Ημισελήνου (PRSC), λέγοντας ότι υπέστη σοβαρές ζημιές το εκπαιδευτικό κέντρο της PRCS που βρίσκεται στο συγκρότημα. Τα νοσοκομεία της Γάζας αποτελούν συχνό στόχο ισραηλινών επιθέσεων.

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ πρόσθεσε ότι στελέχη του οργανισμού επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις για να εξετάσουν τις ζημιές μετά την επίθεση την Τρίτη. Είπε ότι «έγιναν μάρτυρες εκτεταμένων ζημιών και εκτοπισμού αμάχων».

«Οι σημερινοί βομβαρδισμοί είναι ασυνείδητοι», δήλωσε ο Γκεμπρεγιέσους. «Το σύστημα υγείας της Γάζας έχει ήδη γονατίσει, με τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας και της βοήθειας να εμποδίζονται συνεχώς στις προσπάθειές τους να σώσουν ζωές λόγω των εχθροπραξιών». Η ισραηλινή επίθεση σκότωσε τουλάχιστον πέντε αμάχους, συμπεριλαμβανομένου ενός μωρού πέντε ημερών, δήλωσε η Παλαιστινιακή Εταιρεία Ερυθράς Ημισελήνου.

I deplore today’s strikes on the @PalestineRCS-run Al-Amal hospital in the southern #Gaza city of Khan Younis, which severely damaged the Palestine Red Crescent Society training centre located within the hospital complex.

