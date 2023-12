ΗΠΑ: Σύλληψη 23χρονου για δεσμούς με τη Σεμπάμπ εμπνευσμένου από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ

Ενας 23χρονος από το Νιου Τζέρσι των ΗΠΑ, ο οποίος συνελήφθη προ ημερών στην Κένυα, κατηγορείται ότι επιχείρησε να ενισχύσει την τζιχαντιστική οργάνωση Αλ Σεμπάμπ, ανακοίνωσε το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, επισημαίνοντας ότι ο συλληφθείς εμπνεύστηκε από την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ (στη φωτογραφία από US Eastern District of New York/Facebook, επάνω, ορισμένα από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αμερικανική κυβέρνηση, μαζί με τη φωτογραφία του συλληφθέντος).

Η υπόθεση ήρθε στο φως της δημοσιότητας εν μέσω αυξανόμενων περιστατικών που συνδέονται με αντισημιτισμό ή ισλαμοφοβία, με φόντο τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Ο 23χρονος μετακόμισε από το Νιου Τζέρσι στην Αίγυπτο και συνελήφθη στην Κένυα

Στις αρχές Δεκεμβρίου, ο διευθυντής του FBI Κρίστοφερ Ρέι είχε πει ότι το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής στις ΗΠΑ ήταν ιδιαιτέρως αυξημένο – σαν να έβλεπε «φωτάκια να αναβοσβήνουν παντού», όπως δήλωσε.

Ο Καρίμ Νασρ, αμερικανός υπήκοος που μετακόμισε τον Ιούλιο από το Νιου Τζέρσι των ΗΠΑ στην Αίγυπτο, συνελήφθη την 14η Δεκεμβρίου στο Ναϊρόμπι της Κένυας. Μεταφέρθηκε την Πέμπτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.

Ο 23χρονος κατηγορείται για «απόπειρα παροχής υλικής υποστήριξης σε επισημασμένη τρομοκρατική οργάνωση του εξωτερικού», αντιμετωπίζοντας ποινή φυλάκισης έως και 20 ετών, σύμφωνα με τους εισαγγελείς. Οι ΗΠΑ έχουν συμπεριλάβει την τζιχαντιστική οργάνωση Αλ Σεμπάμπ στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων.

«Ο Καρίμ Νασρ, υποκινούμενος από την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, αφοσιώθηκε στη διεξαγωγή τζιχάντ εναντίον της Αμερικής και των συμμάχων της», αναφέρει ο εισαγγελέας Ντέμιαν Ουίλιαμς.

Αφοσίωση στην τζιχάντ

Σύμφωνα με πηγές του FBI και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ο Νασρ είχε δηλώσει ότι σκεφτόταν να αφοσιωθεί στην τζιχάντ εδώ και πολύ καιρό, αλλά ενθαρρύνθηκε ιδιαίτερα μετά την τρομοκρατική επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Οπως έγινε γνωστό από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, ο Νασρ έκανε ενέργειες με στόχο να εκπαιδευτεί από μέλη της Αλ Σεμπάμπ στην Κένυα και ακολούθως να ταξιδέψει στη Σομαλία για να ενταχθεί στην τζιχαντιστική οργάνωση. Συνελήφθη όμως από τις κενυατικές αρχές και εκδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: ΑΠΕ