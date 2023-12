Ουκρανία: Καταστρέψαμε αποβατικό σκάφος του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας στην Κριμαία

Ο επικεφαλής της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας ανακοίνωσε σήμερα πως καταστράφηκε αποβατικό σκάφος του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας, το οποίο, κατά πληροφορίες του Κιέβου, μετέφερε drones ιρανικού σχεδιασμού, όπλο επιλογής των ρωσικών δυνάμεων στον πόλεμο, εξαπολύοντας πυραυλικό πλήγμα στο λιμάνι Φεοντόσια, στη χερσόνησο της Κριμαίας (φωτογραφία, επάνω, από το X).

«Το μεγάλο αποβατικό Ναβατσερκάσκ» ήταν το πλοίο που «καταστράφηκε» από «πιλότους της πολεμικής αεροπορίας», ανέφερε ο Μικόλα Ολεστσουκ μέσω Telegram, ευχαριστώντας τους άνδρες του για την «εξαίρετη δουλειά» τους και εκφράζοντας ικανοποίηση διότι ο ρωσικός στόλος της Μαύρης Θάλασσας γίνεται «ολοένα μικρότερος».

«Εγινε επίθεση του εχθρού στον τομέα» όπου βρίσκεται το αποβατικό

Whatever was hit in Feodosia Crimea was highly explosive. It was at the port. Not gonna speculate further but…… pic.twitter.com/r1jUTdXzIC — Rocke Fella – NAFO Raccoon Spec Ops (@NAFORaccoon) December 26, 2023

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανέφερε εξάλλου πως «λέγεται» ότι το αποβατικό μετέφερε τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τύπου «Shahed», που εξαπολύει μαζικά η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας.

Ο κ. Ολεστσουκ μεταφόρτωσε βίντεο στο οποίο απαθανατίζεται η στιγμή που σημειώνεται ισχυρή έκρηξη και ξεσπά πυρκαγιά σε πλοίο στη ρωσική ναυτική βάση στη Φεοντόσια, στη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Crimea – Russia’s Black Sea Fleet continues to vanish. In a massive explosion, the Russian landing ship, Novocherkask heads to the bottom. It was transporting a shipment of Iranian Shahed drones. pic.twitter.com/7Taaeu3k1g — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 26, 2023

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της «Δημοκρατίας της Κριμαίας», ανέφερε νωρίτερα μέσω Telegram ότι «έγινε επίθεση του εχθρού στον τομέα» όπου βρίσκεται η Φεοντόσια, προσθέτοντας πως «η περιοχή του λιμανιού αποκλείστηκε», «οι εκρήξεις έχουν σταματήσει» και «η πυρκαγιά (που προκάλεσαν) οριοθετήθηκε».

Απομάκρυνση κατοίκων

«Ολες οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται επιτόπου» και «κάτοικοι παρακείμενων κατοικιών θ’ απομακρυνθούν εσπευσμένα» από την περιοχή, πρόσθεσε ο κ. Αξιόνοφ περί τις 04:15 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 03:15 ώρα Ελλάδας), μια ώρα και πλέον μετά την επίθεση.

Ukrainian Air Force destroys Russian landing ship in occupied Crimea Russia is response will feel like hell on earth. Zelensky’s time is numbered.pic.twitter.com/S0qkyqtRcH — Suhr Majesty ™ (@ULTRA_MAJESTY) December 26, 2023

Η Ουκρανία εξαπολύει συχνά πλήγματα στην Κριμαία, βάζοντας στο στόχαστρο ειδικά τον στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Τον Απρίλιο του 2022, το Κίεβο ανακοίνωνε πως βύθισε το καταδρομικό Μόσκβα, τη ναυαρχίδα του στόλου.

Πηγή: ΑΠΕ