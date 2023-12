Στς φλόγες «τυλίχθηκε» το μεγαλύτερο πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό πλοίο της Ρωσίας

Πυρκαγιά ξέσπασε σε πυρηνοκίνητο, ρωσικό παγοθραυστικό στην περιοχή του Μουρμάνσκ, μετέδωσαν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τις τοπικές υπηρεσίες διαχείρισης επειγόντων περιστατικών.

Το ειδησεογραφικό δίκτυο RBC ανέφερε ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσής της. Σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Περιστατικών, η πυρκαγιά έχει ήδη σβήσει. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

MURMANSK, December 24. /TASS/. Fire on an area of ​​30 square meters. m occurred on the nuclear-powered container ship «Sevmorput», which is located at the berth of the Federal State Unitary Enterprise «Atomflot» in Murmansk. pic.twitter.com/UQeUU43yEL

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο RIA, το πυρηνοκίνητο πλοίο είναι το Sevmorput, το μοναδικό παγοθραυστικό μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της Ρωσίας.

Ακόμη, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA ανέφερε ότι το πυρηνοκίνητο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Sevmorput» είναι το μοναδικό πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό μεταγωγικό πλοίο της Ρωσίας, καθώς και το τέταρτο μεγαλύτερο στον κόσμο.

❗The nuclear-powered container ship #Sevmorput, docked at the Atomflot pier in 🇷🇺Murmansk, is on fire. This is the largest nuclear-powered ship in Russia and the fourth in the world!

Merry Christmas !https://t.co/SJLE7pOlY5 pic.twitter.com/3S8idRKaw1

— АЗОВ South (@Azovsouth) December 24, 2023