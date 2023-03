Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 230 διασώθηκαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε επιβατικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της επαρχίας Μπασίλαν των Φιλιππίνων χθες βράδυ, ανακοίνωσε αξιωματικός της ακτοφυλακής του αρχιπελάγους.

Άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της πυρκαγιάς, η οποία εκδηλώθηκε σε κλιματιζόμενες καμπίνες του πλοίου, διευκρίνισε ο επικεφαλής της ακτοφυλακής στην περιοχή Μιντανάο στον ραδιοφωνικό σταθμό DZMM.

LOOK: A passenger ship caught fire on route along the waters of Baluk-Baluk Island in Basilan Province around 10:40 p.m. Wednesday.

The ship, M/V Lady Mary Joy 3, left Zamboanga City Pier and was bound for Jolo, Sulu.

