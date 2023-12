Η κακοκαιρία «Ζόλταν» σαρώνει τη Γερμανία – Προβλήματα στις μεταφορές, δύο τραυματίες

Η κακοκαιρία «Ζόλταν», πλήττει από εχθές τη Γερμανία δημιουργώντας εκτεταμένα προβλήματα στη λειτουργία των σιδηροδρόμων. Συγκεκριμένα καθυστερήσεις σημειώνονται σε δρομολόγια, ενώ ακυρώνονται οι ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τη Δανία και πολλές υπαίθριες αγορές παρέμειναν χθες, Πέμπτη, το βράδυ κλειστές.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Ναυτιλιακή και Υδρογραφική Υπηρεσία (BSH), η στάθμη του νερού στον Έλβα αναμένεται να ανέλθει κατά περίπου τρία μέτρα πάνω από τη μέση υψηλή στάθμη (σ.σ.: ένα κύμα καταιγίδας θεωρείται σοβαρό εάν η στάθμη υπερβεί τα 2,50 μέτρα) και υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας στο Αμβούργο, αλλά και σε άλλες περιοχές της βόρειας ακτογραμμής, η προσέγγιση στην οποία θα πρέπει, σύμφωνα με τις αρχές, να αποφεύγεται. Η κορύφωση του φαινομένου έχει προβλεφθεί για τις 11:00 (τοπική ώρα).

Στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες, καταγράφηκαν ζημιές σε σημεία του δικτύου εξαιτίας των ισχυρών ανέμων και από χθες το βράδυ σημειώνονται καθυστερήσεις ή και ακυρώσεις περιφερειακών και υπεραστικών δρομολογίων στα βόρεια, οι οποίες εκτιμάται ότι θα συνεχιστούν έως τουλάχιστον το μεσημέρι και θα επηρεάσουν κυρίως τα δρομολόγια Μόναχο – Αμβούργο, Φρανκφούρτη – Αμβούργο και Κολωνία – Κάσελ, καθώς και τα τοπικά δρομολόγια γύρω στο Αμβούργο και στο Σλέσβιγκ-Χολστάιν. Συνεργεία των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB) εργάζονταν ήδη τη νύχτα για την αποκατάσταση των ζημιών, ωστόσο, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας, «πολλά προβλήματα θα φανούν μόνο με το φως της ημέρας».

