«Είσαι μόνο 75 ετών»: Τα αστεία για τον Μπάιντεν και η ατάκα του Ντε Νίρο στον Μπίλι Κρίσταλ

Ο ασπρομάλλης Ρόμπερτ Ντε Νίρο, 80 ετών, σήκωσε το βλέμμα στον ασπρομάλλη Μπίλι Κρίσταλ στο μπαλκόνι. «Είσαι μόλις 75», είπε σκανταλιάρικα. «Αυτό σημαίνει ότι απέχεις μόλις έξι χρόνια από το να είσαι στην ιδανική ηλικία για να εκλεγείς πρόεδρος».

Ο 81χρονος Τζο Μπάιντεν, καθισμένος λίγα καθίσματα μακριά από την Μπίλι Κρίσταλ, χαμογέλασε και κούνησε αστειευόμενος το δάχτυλό του στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Το κοινό στο 46ο ετήσιο Kennedy Centre Honours το βράδυ της Κυριακής σηκώθηκε όρθιο, γύρισε να κοιτάξει τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τον χειροκρότησε για 30 ολόκληρα δευτερόλεπτα.

Ήταν μια καθησυχαστική επίδειξη αλληλεγγύης από την καλλιτεχνική κοινότητα της Αμερικής σε μια εποχή που ο Μπάιντεν αντιμετωπίζει αμφιβολίες όχι μόνο για την ηλικία του –είναι ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία– αλλά και για τον χειρισμό του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς καθώς επιδιώκει να επανεκλεγεί το επόμενο έτος.

Η τελετή της Ουάσιγκτον προσφέρει μια μοναδική συνάντηση ηθοποιών και πρεσβευτών, κωμικών και γερουσιαστών, σοπράνο και δικαστών του ανώτατου δικαστηρίου.

Αυτοί που τιμήθηκαν ήταν ο ηθοποιός και κωμικός Μπίλι Κρίσταλ, η τραγουδίστρια Dionne Warwick, ο Βρετανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Barry Gibb των Bee Gees, ο ράπερ και ηθοποιός Queen Latifah και η σταρ της όπερας Renée Fleming.

«Αντικατοπτρίζουν ποιοι είμαστε ως Αμερικανοί»

Ο Μπάιντεν, ο οποίος σε αντίθεση με τον προκάτοχό του, Ντόναλντ Τραμπ, παρακολουθεί την εκδήλωση κάθε χρόνο, επαίνεσε το έργο των πέντε ερμηνευτών κατά τη διάρκεια μιας δεξίωσης πριν από την παράσταση στον Λευκό Οίκο. «Οι παραστατικές τέχνες είναι κάτι περισσότερο από ήχος και σκηνή», παρατήρησε. «Αντικατοπτρίζουν ποιοι είμαστε ως Αμερικανοί και ως άνθρωποι».

Ο σόουμαν με τη χρυσή καρδιά

Ο Μπάιντεν είπε ότι είχε ξαναδεί την κωμωδία γουέστερν City Slickers του 1991 του Μπίλι Κρίσταλ νωρίτερα την ίδια μέρα και τον περιέγραψε ως «τον Αμερικανό σόουμαν με χρυσή καρδιά».

Για τον Κρίσταλ, ο οποίος έχει παρουσιάσει τα Όσκαρ εννέα φορές, αυτή ήταν μια σπάνια βραδιά καθώς βρισκόταν εκτός σκηνής, καθισμένος στο μπαλκόνι καθώς άλλοι απέτιαν φόρο τιμής. Ο Lin-Manuel Miranda, ο δημιουργός του μιούζικαλ Χάμιλτον, ερμήνευσε μια παρωδία της δράσης του για τα Όσκαρ, παραδεχόμενος: «Ονειρευόμουν να κάνω ένα σύνθετο βραβείο Όσκαρ σε στυλ Μπίλι Κρίσταλ από τότε που ήμουν 10 χρονών».

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ είπε ότι ο Μπίλι Κρίσταλ πρέπει να κερδίσει ένα τιμητικό Όσκαρ για την υπηρεσία του ως μακροχρόνιος οικοδεσπότης της βραδιάς. Το αφιέρωμα περιελάμβανε επίσης ένα αντίγραφο επί σκηνής του δείπνου από τη διάσημη σκηνή στη ρομαντική κωμωδία του 1989 Όταν ο Χάρι γνώρισε τη Σάλι, όταν παρακολουθεί τον χαρακτήρα της Μεγκ Ράιαν να προσποιείται έναν δυνατό οργασμό.

Ο Ράιαν, 62 ετών, εμφανίστηκε στη σκηνή την Κυριακή και θυμήθηκε: «Η σκηνή μου ήρθε πολύ φυσική και πρέπει πραγματικά να ευχαριστήσω τον Μπίλι για αυτό. Πραγματικά δεν έχω βρεθεί ποτέ κοντά σε κάποιον που έκανε πιο εύκολη την προσποίηση ενός οργασμού».

Ο Ρομπ Ράινερ, ο σκηνοθέτης της ταινίας, σημείωσε ότι ο Μπίλι Κρίσταλ ήταν αυτός που είχε γράψει την αθάνατη πλέον ατάκα της σκηνής. «Όχι μόνο ήταν υπέροχος ως Χάρι Μπερνς, αλλά ο Μπιλ έγραψε αυτό που πιστεύω ότι είναι ίσως η πιο αστεία γραμμή σε όλη την ιστορία του κινηματογράφου: «Θα πάρω ό,τι έχει πάρει».

Νωρίτερα, στο κόκκινο χαλί, ο Ράινερ είπε ειρωνικά: «Ελπίζω αυτό να μην του δώσει μεγάλο κεφάλι, γιατί ειλικρινά το κεφάλι του είναι ήδη μεγάλο».

«Ήταν ξεκαρδιστικός και υπέροχος»

Ο Μπίλι Κρίσταλ είπε στον Guardian ότι δεν είχε ξανασυναντήσει τον Μπάιντεν. «Ήταν ξεκαρδιστικός και υπέροχος. Είπε, χωρίς να αστειεύομαι, «μόλις παρακολούθησα το City Slickers», και άρχισε να κάνει γραμμές από αυτό και μετά πόσο διασκεδαστικό ήταν. Ήταν τόσο υπέροχος και γοητευτικός και μπορέσαμε να περάσουμε χρόνο μαζί με τον Δρ Μπάιντεν. Ήταν απολύτως υπέροχος.”

Ερωτηθείς εάν ο Μπάιντεν θα μπορούσε να κερδίσει την επανεκλογή, ο Κρίσταλ απάντησε: «Το ελπίζω σίγουρα γιατί η εναλλακτική είναι λίγο τρομακτική».

Το σόου ξεκίνησε με ένα αφιέρωμα στη Warwick, 82, έναν αστέρα της ποπ μουσικής από τη δεκαετία του 1960 που έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους και είναι γνωστή για επιτυχίες όπως I’ll Never Love This Way Again και That’s What Friends Are For, του 1985, τραγούδι που ηχογράφησε με τους Gladys Knight, Elton John και Stevie Wonder για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με το Aids.

Ο παραγωγός δίσκων Κλάιβ Ντέιβις είπε: «Απλώς δεν υπάρχει τραγούδι που να μην μπορεί να τραγουδήσει η Ντιόν Γουόργουικ». Η τραγουδίστρια Cynthia Erivo ερμήνευσε μια συγκλονιστική εκδοχή του τραγουδιού της Warwick, Alfie.

Η Queen Latifah, 53, μουσικός και ηθοποιός, γνωστή για ταινίες όπως το Chicago και το Bringing Down the House, είπε στους δημοσιογράφους: «Αισθάνομαι πολύ ευλογημένη. Νιώθω μεγάλη τιμή.” Η ηθοποιός Kerry Washington είπε ότι η φίλη της ήταν ένας από τους «καλύτερους ράπερ όλων των εποχών».

«Είναι πολύ συγκινητικό»

Οι τραγουδιστές Tituss Burgess, Christine Baranski και Susan Graham ερμήνευσαν μια συναρπαστική ερμηνεία του You’ll Never Walk Alone σε φόρο τιμής στη Fleming, 64, μια καταξιωμένη σοπράνο που έχει εμφανιστεί σε όπερες σε όλο τον κόσμο.

Το σόου ολοκληρώθηκε με μια γιορτή για τον Gibb, 77, ο οποίος έπαιξε με τα αδέρφια του Robin και Maurice στους Bee Gees, ένα συγκρότημα που πούλησε περισσότερους από 220 εκατομμύρια δίσκους. Έχει κερδίσει εννέα βραβεία Grammy και, ως μέλος της τριάδας, είναι γνωστός για τραγούδια όπως το Stayin’ Alive και το How Deep Is Your Love.

Στο κόκκινο χαλί είπε ότι ένιωσε την παρουσία των αδερφών του, κανένας από τους οποίους δεν είναι ακόμα ζωντανός. «Είναι πολύ συγκινητικό», είπε. «Αυτό που κάναμε όλοι μαζί, ήταν κάτι για το οποίο έπρεπε να είμαστε περήφανοι».

Το συγκρότημα της κάντρι Little Big Town ερμήνευσε το τραγούδι του Gibb Lonely Days, ο Michael Bublé τραγούδησε το How Can You Mend A Broken Heart και ο σταρ του Broadway, Ben Platt, έδωσε μια διασκευή του Nights on Broadway. Το σόου έκλεισε με μια μίξη των μεγαλύτερων επιτυχιών από τη βραβευμένη με Όσκαρ τραγουδίστρια και ηθοποιό Ariana DeBose.

Η εκπομπή, η οποία ηχογραφήθηκε, θα μεταδοθεί από το CBS στις 27 Δεκεμβρίου.