Χαμάς για τα βίντεο του Ισραήλ με ομήρους στο Αλ Σίφα – «Είναι ψευδή και παραπλανητικά»

Ψευδή και παραπλανητικά χαρακτηρίζει η Χαμάς τα βίντεο που δημοσίευσαν οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) από το Αλ Σίφα και στα οποία υποστηρίζουν ότι η παλαιστινιακή οργάνωση μετέφερε ομήρους μετά την επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, η Χαμάς αντέδρασε μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος που όπως ισχυρίστηκαν οι IDF, δείχνει δύο ομήρους να μεταφέρονται στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στις 7 Οκτωβρίου.

«Οι δηλώσεις του στρατού κατοχής σχετικά με τη χρήση του νοσοκομείου Αλ Σίφα για την κράτηση σιωνιστών αιχμαλώτων είναι παραπλανητικές και ψευδείς. Οι δηλώσεις της κατοχής έχουν στόχο να καλύψουν τις αποτυχίες της τόσο στην ασφάλεια όσο και στρατιωτικά», ανέφερε η παλαιστινιακή οργάνωση σε ανακοίνωσή της.

Στο βίντεο εμφανίζεται ένα κλιπ από μία κάμερα ασφαλείας να δείχνει ένα άτομο να μεταφέρεται με φορείο περικυκλωμένος από πολλούς άνδρες, τουλάχιστον τέσσερις εκ των οποίων οπλοφορούν. Σε άλλο κλιπ από άλλη κάμερα ασφαλείας φαίνεται ένας άνθρωπος αντιστέκεται καθώς σπρώχνεται σε έναν διάδρομο.

«Πρόκειται για ντοκουμέντα από το νοσοκομείο Αλ Σίφα από την ημέρα της σφαγής, 7 Οκτωβρίου 2023, μεταξύ των ωρών 10:42 π.μ. και 11:01 π.μ., όπου οι όμηροι, ένας πολίτης από το Νεπάλ και ένας πολίτης από την Ταϊλάνδη, που είχαν απαχθεί από το ισραηλινό έδαφος φαίνονται περικυκλωμένοι από ένοπλους τρομοκράτες της Χαμάς. Ο ένας από τους ομήρους είναι τραυματισμένος και μεταφέρεται σε νοσοκομειακό κρεβάτι και ο άλλος περπατάει», αναφέρουν σε ανάρτησή τους στο Χ που συνοδεύεται από βίντεο οι IDF.

«Αυτά τα ευρήματα αποδεικνύουν ότι η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς χρησιμοποίησε ως τρομοκρατική υποδομή το νοσοκομειακό σύμπλεγμα Αλ Σίφα την ημέρα της σφαγής», αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ο ισραηλινός στρατός», προσθέτει.

These findings prove that the Hamas terrorist organization used the Shifa Hospital complex on the day of the October 7 Massacre as terrorist infrastructure. 2/2 pic.twitter.com/2UzlpKrNnv

— Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023