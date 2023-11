Ρίσι Σούνακ: Καρατόμησε την υπουργό Εσωτερικών Μπρέιβερμαν

Υπό τα πυρά των βουλευτών της αντιπολίτευσης και μελών του κυβερνώντος κόμματος, ο Ρίσι Σούνακ ζήτησε από την υπουργό Εσωτερικών, Σουέλα Μπρέιβερμαν «να αποχωρήσει από την κυβέρνηση», κάτι που εκείνη αποδέχθηκε.

H απομάκρυνση της υπουργού, προκαλεί ευρύτερο ανασχηματισμό στην κυβέρνηση Σούνακ, ενώ εθεάθη να μπαίνει στην Ντάουνινγκ Στριτ, ο πρώην πρωθυπουργός Ντέιβιντ Κάμερον, ο οποίος αναλαμβάνει χαρτοφυλάκιο.

Η Μπρέιβερμαν δημοσίευσε ένα άρθρο στους Times την περασμένη εβδομάδα, στο οποίο κατηγορούσε την αστυνομία ότι αντιμετωπίζει τους φιλοπαλαιστινιακούς διαδηλωτές ευνοϊκότερα από τους εθνικιστές και τους ακροδεξιούς.

Μετά την απομάκρυνση της από τον Σούνακ, η Μπρέιβερμαν δήλωσε: «Ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου να υπηρετήσω ως υπουργός Εσωτερικών. Θα έχω περισσότερα να πω εν ευθέτω χρόνω».

Σημείωνεται ότι το άρθρο δεν είχε εγκριθεί από την ομάδα του Σούνακ. Σύμφωνα με τον κώδικα του υπουργικού συμβουλίου, το πολιτικό περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα όλων των σημαντικών ανακοινώσεων θα πρέπει να εγκρίνονται από το Νο 10 «για να διασφαλίζεται ο αποτελεσματικός συντονισμός των εργασιών του υπουργικού συμβουλίου.»

Η επιστροφή του Κάμερον στην Ντάουνινγκ Στριτ

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, το γραφείο του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ ονόμασε τον μέχρι τώρα υπουργό Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι ως νέο υπουργό Εσωτερικών της χώρας, μετά την αποπομπή τής Σουέλα Μπράβερμαν.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Ντέιβιντ Κάμερον ονομάστηκε ως νέος υπουργός Εξωτερικών, σε έναν διορισμό-έκπληξη που έκανε ο πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ κατά τον ανασχηματισμό της υπουργικής ομάδας του.

