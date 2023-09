Ρίσι Σούνακ: Οι Τόρις απειλούνται με τη χειρότερη ήττα του αιώνα

Στο φως της δημοσιότητας βρίσκεται μία νέα δημοσκόπηση, η οποία προκαλεί πονοκέφαλο, τόσο στην Κυβέρνηση της Βρετανίας, όσο και στον ίδιο τον Σούνακ. Σύμφωνα με την μέτρηση αυτή, οι Τόρις οδεύουν στο χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα εδώ και πάνω από έναν αιώνα στην αναμέτρηση του ερχόμενου έτους.

Με τους Τόρηδες του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ να υπολείπονται σταθερά εδώ και καιρό κατά σχεδόν είκοσι ποσοστιαίες μονάδες των Εργατικών του σερ Κιρ Στάρμερ στις σφυγμομετρήσεις, το κυβερνών κόμμα αναμένεται να περιοριστεί σε 159 έδρες στην Βουλή των Κοινοτήτων σύμφωνα με το Electoral Calculus, από 359 που είχε εξασφαλίσει το 2019, αλλά ο αριθμός αυτός ενδέχεται να περιοριστεί στις 124 έδρες, αν οι ψηφοφόροι καταφύγουν στην τακτικιστική ή στρατηγική ψήφο επιλέγοντας έναν υποψήφιο ή κόμμα εκτός της προτίμησης τους προκειμένου να τιμωρήσουν τους Συντηρητικούς μεταξύ άλλων για τα απανωτά σκάνδαλα και την υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου τους.

Ο γκουρού των δημοσκοπήσεων, καθηγητής Τζον Κέρτις, είπε στον Independent ότι οι Τόρηδες ήδη απειλούνται με καταποντισμό, αλλά η στρατηγική ψήφος μπορεί να εξασφαλίσει στους Εργατικούς μια συντριπτική νίκη, που μπροστά της πιθανώς να ωχριά εκείνη του Τόνι Μπλερ το 1997. «Με προβάδισμα 18 μονάδων, το παιχνίδι έχει τελειώσει, απλώς μιλούμε για την έκταση της ήττας [των Τόρηδων], όπως είχε γίνει το 1997», είπε.

Σύμφωνα με ανάλυση του Independent, η δημοσκόπηση του Electoral Calculus, αποκαλύπτει πώς η στρατηγική ψήφος θα μπορούσε να επηρεάσει εις βάρος των Τόρηδων το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών, που αναμένεται να διεξαχθούν τον Οκτώβριο του 2024. Σύμφωνα με τη σφυγμομέτρηση αυτή οι Εργατικοί με τη βοήθεια ψηφοφόρων των Φιλελευθέρων και των Πρασίνων θα εξασφάλιζαν επιπλέον 26 έδρες, φθάνοντας συνολικά τις 440. Για τον επικεφαλής του Electoral Calculus, Μάρτιν Μπάξτερ, ενώ η στρατηγική ψήφος το 2019 βασίστηκε στο Brexit, στις επόμενες εκλογές πιθανώς να στραφεί κατά των Τόρηδων. «Κινδυνεύουν πολλές έδρες των Τόρηδων ειδικά στη νότια Αγγλία», δήλωσε.

Η δημοσκόπηση διεξήχθη λίγες εβδομάδες πριν τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές για την αντικατάσταση της πρώην υπουργού Πολιτισμού και συμμάχου του Μπόρις Τζόνσον, Ναντίν Ντόρις, που εγκατέλειψε τη βουλευτική της έδρα στο Μιντ Μπέρφορντσιρ τον περασμένο Αύγουστο. Οι Τόρηδες του Σούνακ θα δώσουν επίσης μάχη για να υπερασπιστούν την έδρα τους στο Τάμγουερθ, μετά την παραίτηση την περασμένη εβδομάδα του πρώην υπεύθυνου για την εσωκομματική πειθαρχία, Κρις Πίντσερ, που σε κατάσταση μέθης είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά δύο άνδρες.

1/ Know what’s more secure than Wandsworth Prison? Labour’s lead over the Conservatives, that’s what. They hold a healthy 20-point lead in our latest voter intention tracker.

🔴 Lab 46% (NC)

🔵 Con 26% (+1)

🟠 LD 9% (-2)

⚪ Ref 6% (-1)

🟢 Green 6% (+1)

🟡 SNP 3% (NC) pic.twitter.com/H9xi5TzGDl

— WeThink (@wethinkpolling) September 8, 2023