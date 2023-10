Γάζα: Το Ισραήλ δηλώνει έτοιμο να δώσει αντάλλαγμα για την απελευθέρωση σημαντικού αριθμού ομήρων

Το Ισραήλ ενημέρωσε τους διαμεσολαβητές του Κατάρ ότι είναι διατεθειμένο να δώσει κάτι σε αντάλλαγμα, για την απελευθέρωση ενός σημαντικού αριθμού ομήρων από τη Γάζα, όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας Καν του Ισραήλ.

Το ρεπορτάζ που επικαλείται ανώνυμη πολιτική πηγή δεν διευκρινίζει τι θα ήταν διατεθειμένο να προσφέρει το Ισραήλ και η Ιερουσαλήμ έχει ήδη ειπωθεί ότι απορρίπτει προτάσεις, που απαιτούσαν να επιτρέψει την είσοδο καυσίμων στη Γάζα λόγω φόβων ότι θα χρησιμοποιηθούν από τη Χαμάς.

Το Ισραήλ έχει επιμείνει δημοσίως ότι οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν άνευ όρων και δεν είναι σαφές αν έδωσαν κάτι σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των πρώτων τεσσάρων ομήρων την περασμένη εβδομάδα.

Η Χαμάς φέρεται να επιδιώκει την είσοδο καυσίμων στη Γάζα καθώς και την απελευθέρωση κρατουμένων ασφαλείας από τις ισραηλινές φυλακές μαζί με την κατάπαυση του πυρός.

Η πηγή που μίλησε στον Καν εικάζει ότι σύντομα θα ξεδιπλωθεί μια σημαντική εξέλιξη στις συνομιλίες.

Την Τρίτη ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ Τζάτσι Χανέγκμπι, εν μέσω συνομιλιών για μια σημαντική ανακάλυψη στην απελευθέρωση ορισμένων ισραηλινών ομήρων από τη Γάζαμ έκανε λόγο πως η διπλωματική παρέμβαση του Κατάρ στις ανθρωπιστικές πτυχές του πολέμου με τη Χαμάς στη Γάζα είναι «ζωτικής σημασίας αυτή τη στιγμή».

I’m pleased to say that Qatar is becoming an essential party and stakeholder in the facilitation of humanitarian solutions.

Qatar’s diplomatic efforts are crucial at this time.

— Tzachi Hanegbi • צחי הנגבי (@Tzachi_Hanegbi) October 25, 2023