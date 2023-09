Πριγκίπισσα Μπεατρίς: Η κορούλα της κάνει τα «πρώτα της βήματα» στα social media

Με μια σπάνια φωτογραφία, ο σύζυγος της πριγκίπισσας Μπεατρίς, Edoardo Mapelli Mozzi, «γιόρτασε» στον επίσημο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, τα δεύτερα γενέθλια της κορούλας τους Σιέννα-Ελίζαμπεθ.

Συγκεκριμένα, στην εν λόγω ανάρτησή του έγραψε χαρακτηριστικά, «Ευτυχισμένα γενέθλια μικρή μου. Μας δίνεις όσο περισσότερη αγάπη και χαρά μπορείς κάθε μέρα».

Η φωτογραφία της μικρούλας Σιέννα-Ελίζαμπεθ είναι πραγματικά αξιολάτρευτη με το λουλουδάτο της φόρεμα κι ένα σομπρέρο που την… ανταγωνίζεται σε μέγεθος, γυρισμένη πλάτη να περπατάει σε έναν λινατσένιο διάδρομο στον κήπο.

Η κόρη του ζευγαριού ήρθε στη ζωή, μέσα στην εποχή του κοροναϊού, στις 18 Σεπτεμβρίου 2021, ενώ οι γονείς της είχαν παντρευτεί –σε μια τελετή που έπρεπε να συμβαδίζει με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας- τον Ιούλιο του 2020.

Το όνομα του παιδιού είναι επιλεγμένο με ιδιαίτερη προσοχή και φροντίδα ως προς το νόημα και τον συμβολισμό του. Το πρώτο όνομα, το Σιέννα, αρχίζει από το ίδιο γράμμα με της μητέρας της Μπεατρίς, της Σάρα Φέργκιουσον για να δηλώσει τους μεταξύ τους δεσμούς και είναι ιταλικό, ενώ το μεσαίο όνομα Ελίζαμπεθ αποτελεί φόρο τιμής στη γιαγιά της Μπεατρίς, την αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ.

Η Σιέννα είναι δέκατη στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου, ακριβώς μετά τη μητέρα της και η πριγκίπισσα Μπεατρίς την είχε υποδεχτεί με ανάρτησή της από τον επίσημο λογαριασμό της στην πλατφόρμα «X» (πρώην Twitter), όταν γεννήθηκε με έναν ιδιαίτερα γλυκό τρόπο.

Είχε μοιραστεί φωτογραφία από τα αποτυπώματα των πελμάτων της μικρής και είχε δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες όνομά της.

👣 We are delighted to share that we have named our daughter Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi.

We are all doing well and Wolfie is the best big brother to Sienna. pic.twitter.com/6abMIXDSLT

— Princess Beatrice of York (@yorkiebea) October 1, 2021