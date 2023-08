Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε τη Δευτέρα η Lori Vallow Daybell, γνωστή στα διεθνή ΜΜΕ με το παρατσούκλι «Doomsday Mom», η οποία συνωμότησε με τον σύζυγό της για να σκοτώσουν τα δύο παιδιά της και την πρώην γυναίκα του.

Λίγη ώρα προτού της ανακοινωθεί η ποινή, η Lori Vallow Daybell είπε στο δικαστήριο ότι επικοινωνεί με τα νεκρά παιδιά της, που είναι «χαρούμενα και απασχολημένα» στον παράδεισο, επιμένοντας στην αθωότητά της και αποδίδοντας τους τρεις θανάτους για τους οποίους βρέθηκε ένοχη τον περασμένο Μάιο σε «ατυχήματα και αυτοκτονία».

Σύμφωνα με την δικαστική απόφαση η 49χρονη Lori Vallow Daybell σκότωσαν με τον πέμπτο σύζυγό της Chad Daybell τα δύο της παιδιά, την 16χρονη Tylee Ryan και τον 7χρονο Joshua «JJ» Vallow, και την πρώην σύζυγό του Tammy.

Στην τοποθέτησή της πριν την ανακοίνωση της ποινής η Lori Vallow Daybell είπε χαρακτηριστικά: «Ο Ιησούς Χριστός γνωρίζει την αλήθεια. Θρηνώ με όλους εσάς τον χαμό των παιδιών μου και της Tammy… Εκείνος ξέρει τι πραγματικά συνέβη εδώ. Ξέρει ότι κανείς δεν δολοφονήθηκε σε αυτήν την υπόθεση. Ατυχήματα, αυτοκτονίες, θανάσιμες παρενέργειες από φάρμακα… όλα αυτά συμβαίνουν».

