Ο James Bulger ήταν μόλις 2 ετών όταν έπεσε θύμα μιας άγριας δολοφονίας το 1993, με δράστες δύο δεκάχρονα αγόρια.

Ο Ρόμπερτ Τόμσον και ο Τζον Βέναμπλς παρά το νεαρό της ηλικίας τους έμειναν στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου ως δύο στυγεροί δολοφόνοι.

Σήμερα, 30 χρόνια μετά έρχεται στο φως ένα βίντεο, «πέρα για πέρα άρρωστο», στο οποίο βλέπουμε τον James να περιγράφει με λεπτομέρειες τη δολοφονία του, χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η σχετική ανάρτηση του Tik Tok προκάλεσε την οργή της μητέρας του αδικοχαμένου παιδιού, Denise Fergus η οποία παρακάλεσε την πλατφόρμα να την κατεβάσει.

Η εξοργισμένη μητέρα χαρακτήρισε το βίντεο «αηδιαστικό». «Φέρνει πίσω στη ζωή ένα νεκρό παιδί. Είναι πέρα ​​για πέρα ​​άρρωστο» δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στην Mirror.

Σημείωσε πως δεν έχει πρόβλημα στο να ειπωθεί η φρικιαστική ιστορία.

«Όλοι γνωρίζουν την ιστορία του James έτσι κι αλλιώς. Αλλά το να βάζεις το πρόσωπο ενός νεκρού παιδιού, να μιλά για αυτό που του συνέβη, είναι απολύτως αηδιαστικό. Επαναφέρει στη ζωή ένα νεκρό παιδί. Είναι λάθος» τόνισε.

Όλα ξεκίνησαν στις 12 Φεβρουαρίου, όταν ο Τόμσον και ο Βέναμπλς αποφάσισαν να κάνουν κοπάνα από το σχολείο και να πάνε στο εμπορικό κέντρο.

Για άγνωστους λόγους αποφάσισαν να απαγάγουν κάποιο παιδί. Στην αρχή προσπάθησαν να απαγάγουν ένα τρίχρονο κοριτσάκι και το δίχρονο αδελφό της αλλά -για λίγο- δεν τα κατάφεραν καθώς τους είδε η μητέρα των παιδιών. Οι δυο φίλοι όμως, δεν σταμάτησαν αλλά βρήκαν αμέσως το επόμενο θύμα τους.

Εντόπισαν τον δίχρονο Τζέιμς , σε ένα κρεοπωλείο με την μητέρα του. Εκείνη του κρατούσε το χέρι και του το άφησε μόνο για να πληρώσει τα ψώνια της, μια ενέργεια που αργότερα απεδείχθη μοιραία.

Οι δυο φίλοι οδήγησαν το νήπιο μακριά από το εμπορικό κέντρο και στη συνέχεια, περιπλανήθηκαν στους δρόμους της Λίβερπουλ περνώντας από πολύ κόσμο. Παρά το γεγονός πως πολλοί άνθρωποι τους είδαν, κανένας δεν έκανε τίποτα απολύτως.

Ο Τόμσον και ο Βέναμπλς συνέχισαν την βόλτα τους, ασκώντας παράλληλα βία στον δίχρονο James. Συγκεκριμένα, τα αγόρια είχαν σκοπό να αφήσουν το μικρό αγόρι στη μέση του δρόμου για να δούνε εάν θα τον πατήσουν τα αυτοκίνητα. Άλλαξαν γνώμη όμως, και πήγαν τον μικρό σε ένα έρημο σημείο. Εκεί ένας από τους δυο τον σήκωσε στον αέρα και τον άφησε να πέσει στο έδαφος με το κεφάλι. Πολλοί περαστικοί είδαν τα χτυπήματα του δίχρονου αλλά δεν έκαναν τίποτα. Πολλοί από αυτούς θα εξέφραζαν αργότερα τη λύπη τους που δεν επενέβησαν.

Στη συνέχεια έφτασαν στο σιδηροδρομικό σταθμό. Τα αγόρια είχαν φέρει μαζί τους μια κλεμμένη μπλε μπογιά και την έριξαν στο μάτι του James. Στη συνέχεια τον κλώτσησαν, τον χτύπησαν με τούβλα και πέτρες και του έβαλαν μπαταρίες στο στόμα.

Τέλος, τα αγόρια τον χτύπησαν στο κεφάλι με μια σιδερένια ράβδο 22 κιλών ενώ τα τραύματα που είχε στο κεφάλι και στο σώμα ήταν συνολικά 42. Ήταν τόσο χτυπημένος που οι αρχές δεν μπορούσαν να διακρίνουν ποιο ήταν το μοιραίο χτύπημα.

«Κλειδί» στην εξιχνίαση του εγκλήματος ήταν η μαρτυρία μια γυναίκας που αναγνώρισε τον Βέναμπλς αλλά και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που επιβεβαίωσε την εμπλοκή των αγοριών στο έγκλημα.

Ο Τόμσον και ο Βέναπλς έγιναν οι νεότεροι καταδικασμένοι δολοφόνοι στη σύγχρονη βρετανική ιστορία.

TikTok should take these down.

The mother of James Bulger’s hurt that TikTok is hosting fabricated videos of her son, murdered when he was 2, supposedly talking about his death makes today’s ⁦@DailyMirror⁩ front page. pic.twitter.com/42ghXVTk2v

— Kevin Maguire (@Kevin_Maguire) July 29, 2023