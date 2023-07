Μετά από την ανάλυση των σημαδιών κακοποίησης που έφερε το 5χρονο αγόρι που πέθανε τον Φεβρουάριο, η θετή μητέρα και ο σύζυγος της συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για την δολοφονία του παιδιού.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την New York Post, η Λόρεν και ο Τζέικομπ Μαλομπέρτι, από το Ντέλμοντ, κατηγορήθηκαν την Πέμπτη για ανθρωποκτονία για τον θάνατο του μικρού Λάντον Μαλομπέρτι στις 7 Φεβρουαρίου.

«Ο Λάντον υπέστη θλαστικό τραύμα από αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι και τον λαιμό, θλαστικό τραύμα από αμβλύ αντικείμενο στον κορμό του και θλαστικό τραύμα από αμβλύ αντικείμενο στα άκρα του», δήλωσε η εισαγγελέας της κομητείας Westmoreland, Nicole Ziccarelli, σε συνέντευξη Τύπου που ανακοίνωσε τις κατηγορίες.

Το ζευγάρι μετέφερε το μελανιασμένο παιδί στο νοσοκομείο στις 30 Ιανουαρίου, αφού έχασε τις αισθήσεις του. Το αγόρι πέθανε περίπου μια εβδομάδα αργότερα, σύμφωνα με το γραφείο της Ziccarelli.

Ο μικρός Λάντον υπέστη «σοβαρή παιδική κακοποίηση» που τον άφησε ανίκανο να σταθεί, να φάει ή να πιει στα χέρια της θετής του οικογένειας. Οι γονείς στη συνέχεια ξεκίνησαν μια εκστρατεία GoFundMe που έχει πλέον καταργηθεί και συγκέντρωσαν περισσότερα από 5.000 δολάρια για τα έξοδα κηδείας του παιδιού, δήλωσαν οι ερευνητές.

Ένας γιατρός στο Νοσοκομείο Παίδων UPMC δήλωσε ότι ο 5χρονος υπέστη τρεις εγκεφαλικές αιμορραγίες και ότι ο εγκέφαλός του «εξαφανίστηκε», σύμφωνα με την ποινική καταγγελία που περιήλθε στην κατοχή του WPXI-TV.

Η Λόρεν και ο σύζυγός της, ένας 33χρονος σωφρονιστικός υπάλληλος στο Fayette State Correctional Center, περίμεναν μια ολόκληρη ημέρα για να μεταφέρουν το αγόρι στο νοσοκομείο και είπαν στους επαγγελματίες υγείας ότι ήταν απλώς «ταλαντευόμενος από το COVID ένα μήνα πριν», αναφέρεται στην καταγγελία. Οι γιατροί είπαν ότι το παιδί είχε μώλωπες νέες και παλιές και ενδείξεις τραυματισμού από «πολλαπλά επεισόδια σωματικής κακοποίησης».

«Οι τραυματισμοί του προκάλεσαν σημαντικό πόνο τη στιγμή που προκλήθηκαν, με έκπτωση της λειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας να σταθεί όρθιος, της αδυναμίας να φάει ή να πιει και της απώλειας συνείδησης», αναφέρεται στην καταγγελία.

Ο Λάντον λάτρευε να παίζει με τα παιχνίδια του, τα monster trucks, να τραγουδάει country μουσική με όλη του τη δύναμη και να τρώει πίκλες. Αλλά η Λόρεν, 34 ετών, έδειχνε ένα αηδιαστικό μίσος για το αγόρι, σύμφωνα με συνεντεύξεις και μηνύματα κειμένου που σημειώνονται στο δικαστικό έγγραφο. Τα πέντε αδέλφια του φέρονται να είπαν στην αστυνομία ότι τον χτυπούσε με το χέρι της και ένα ξύλινο κουτάλι ή τον ψέκαζε με ένα μπουκάλι σπρέι, ενώ εκείνος έκλαιγε και εκείνη γινόταν «πιο θυμωμένη», ανέφερε ο τοπικός ειδησεογραφικός σταθμός.

Τα άλλα παιδιά είπαν ότι η μητέρα τους χτυπούσε τον Λάντον μόνο επειδή «δεν μαθαίνει το μάθημά του» και οι πρώην συνάδελφοι της γυναίκας είπαν ότι «μισούσε» τον γιο της και τον αποκαλούσε «δύσκολο να τον αγαπήσεις», σύμφωνα με την καταγγελία. Τα μηνύματα μεταξύ του ζευγαριού από τον Απρίλιο του 2022 μέχρι τον θάνατο του αγοριού «ήταν γεμάτα περιφρόνηση» για το παιδί, είπαν οι ερευνητές. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Ντέλμοντ, TJ Klobucar, δήλωσε ότι «δεν αντιμετώπισε ποτέ ένα τέτοιο περιστατικό» στα 25 χρόνια της θητείας του στο τμήμα.

