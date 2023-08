Ο Φαμπίνιο είπε το δικό του «ευχαριστώ» και «αντίο» στην οικογένεια της Λίβερπουλ, και θυμάται όλες τις σπουδαίες στιγμές που πέρασε με το αγγλικό κλαμπ.

Ο Βραζιλιάνος χαφ πήρε μεταγραφή στην Αλ Ιτιχάντ και αποχώρησε από τους «Reds» μετά από 5 χρόνια που κατέκτησε τα πάντα, μαζί τους.

Στην μνήμη του θα μείνει βέβαια εκείνη η μαγική βραδιά, εκείνη η ανατροπή κόντρα στην Μπαρτσελόνα στο Άνφιλντ για το Τσάμπιονς Λιγκ, όπως λέει και ο ίδιος.

Η ανάρτηση του Φαμπίνιο με το «αντίο» στη Λίβερπουλ:

«Σήμερα φεύγω από το σπίτι μου. Έχουν περάσει πέντε χρόνια που φοράω αυτή τη φανέλα και πάντα με τη μεγαλύτερη τιμή και ευτυχία. Από την πρώτη μέρα στο Λίβερπουλ, με έχουν αγκαλιάσει όλοι. Αυτό που είδα μέσα σε αυτό το κλαμπ, η σχέση μεταξύ των ανθρώπων εκεί, με έκανε να νιώσω σαν οικογένεια. Σε αυτά τα πέντε χρόνια, μεγάλωσα ως παίκτης, ως άντρας, έκανα όνειρα πραγματικότητα… Με αυτή τη φανέλα, κέρδισα κάθε τίτλο που μπορεί να ονειρευτεί ένας παίκτης. Πρέμιερ Λιγκ, Τσάμπιονς Λιγκ, Κύπελλο Αγγλίας, Κύπελλο Καραμπάο… Χάρη στη Λίβερπουλ, έφτασα στο υψηλότερο επίπεδο μου και έπαιξα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Χάρη στη Λίβερπουλ, εκπλήρωσα το όνειρό μου να περπατήσω σε ένα γήπεδο με τον γιο μου στην αγκαλιά μου. Χάρη στη Λίβερπουλ, έπαιξα στο καλύτερο γήπεδο του κόσμου, με την καλύτερη ατμόσφαιρα στον κόσμο, που είναι το Άνφιλντ. Χάρη στη Λίβερπουλ, έζησα το μεγαλύτερο ματς της ζωής μου, την επιστροφή κόντρα στην Μπαρτσελόνα, την οποία δεν καταλαβαίνει κανείς, αν δεν βρισκόταν στο Άνφιλντ. Αυτή η στιγμή θα είναι πάντα στη μνήμη μου. Μου αρέσει αυτό που αντιπροσωπεύει αυτός ο κόσμος για τον σύλλογο. Αυτή η σχέση αγάπης μεταξύ του συλλόγου και των φιλάθλων πάντα με εντυπωσίαζε. Και μπορώ να πω χωρίς φόβο ότι το “You’ll never walk alone”, μετά από εκείνο το ματς, δίπλα στους οπαδούς μας, ήταν η πιο καθοριστική στιγμή της καριέρας μου με τη Λίβερπουλ. Το λέω με μια καρδιά γεμάτη χαρά: Λατρεύω αυτό το κλαμπ. Ευχαριστώ Reds για όλα όσα ζήσαμε μαζί. You will never walk alone».

Today I leave my home. It’s been five years wearing this jersey and always with the greatest honor and happiness possible. Since day one at Liverpool, I’ve been embraced by everyone. What I saw inside this club, the relationship between the people there, made me feel like family.… pic.twitter.com/r2c7dOwKqV

— Fabinho (@_fabinhotavares) July 31, 2023