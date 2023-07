Σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ίνγκα Σουένσον. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο γιος της, Μαρκ.

Η ηθοποιός πέθανε την Κυριακή το βράδυ στο Λος Άντζελες, όπως είπε ο ίδιος στο TMZ, από φυσικά αίτια. Η είδηση του θανάτου της δεν ξάφνιασε την οικογένεια και τους φίλους της αφού η υγεία της είχε χειροτερεύσει τους προηγούμενους έξι μήνες.

Ο σύζυγός της Λόουελ Χάρις, με τον οποίο ήταν ζευγάρι για 70 χρόνια, ήταν στο πλευρό της την ώρα του θανάτου της.

Η Ίνγκα Σουένσον έγινε ευρέως γνωστή όταν πήρε τον ρόλο της Γερμανίδας μαγείρισσας Γκρέτσεν Κράους στη δημοφιλή τηλεοπτική κωμική σειρά «Benson», η οποία προβλήθηκε στο ABC από το 1979 έως το 1986.

Η Σουένσον ήταν επίσης αστέρι του Μπρόντγουεϊ, κερδίζοντας δύο υποψηφιότητες για βραβείο Tony καλύτερης ηθοποιού σε μιούζικαλ για τις πρωταγωνιστικές της εμφανίσεις ως Λίζι Κάρι στο «110 in the Shade και Irene Adler στο Baker Street».

