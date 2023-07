Ένα σοκαριστικό βίντεο έφεραν στη δημοσιότητα οι LATimes που δείχνει έναν τρανσέξουαλ άνδρα να χτυπιέται και να πέφτει στο έδαφος από έναν βοηθό σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες νωρίτερα φέτος, αφού πρώτα ύψωσε στον αστυνομικό το μεσαίο δάχτυλο.

Ο Έμετ Μπροκ, ο οποίος είναι τρανσέξουαλ, δήλωσε ότι ο καυγάς ξεκίνησε όταν πέρασε μπροστά από τον βοηθό, ο οποίος διαπληκτιζόταν έντονα με μια γυναίκα. Τότε τπυθ ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο.

Δευτερόλεπτα αργότερα, είπε ο Μπροκ, παρατήρησε ότι τον ακολουθούσε ένα περιπολικό του σερίφη.

Ο άνδρας είπε ότι κάλεσε την αστυνομία, αλλά του απάντησαν πως δεν μπορούν αν κάνουν κάτι από τη στιγμή που δεν του έκαναν σήμα.

Τελικά ο Μπροκ σταμάτησε σε ένα κατάστημα της αλυσίδας, όπου οι κάμερες παρακολούθησης κατέγραψαν τον καυγά της 10ης Φεβρουαρίου.

Στο βίντεο, φαίνεται ο Μπροκ βγαίνει από το αυτοκίνητό του και έρχεται αμέσως αντιμέτωπος με τον αστυνομικό.

«Έλα εδώ. Μόλις σου έκανα σήμα να σταματήσεις», λέει ο αστυνομικός στον 23χρονο. «Όχι, δεν μου έκανες», απαντά εκείνος καθώς βγαίνει από το όχημα. Ο Μπένζα αρπάζει αμέσως τον Μπροκ και τον ρίχνει στο έδαφος.

Ο 23χρονος δάσκαλος δήλωσε ότι ένιωσε αίμα μέσα στο στόμα του ενώ λίγο αργότερα ο αστυνομικός τον συνέλαβε για αντίσταση κατά της Αρχής και επίθεση σε αστυνομικό.

Shocking video footage:

Emmett Brock, 23, a trans man who was driving home from his job as a teacher was beaten by an LASD deputy outside of a 7/11.#queerlivesmatter pic.twitter.com/8uYeSYPUs5

— Queer Lives Matter (@qlmofficial) July 24, 2023