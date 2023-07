Την τελευταία πνοή της σε ηλικία 74 ετών άφησε η ηθοποιός Ζοζεφίν Τσάπλιν, κόρη του θρυλικού Σαρλό.

Η κόρη του Τσάρλι Τσάπλιν πέθανε στις 13 Ιουλίου στο Παρίσι, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της πρωταγωνίστησε σε πολλές ξένες ταινίες. Το 1972 εμφανίστηκε στη βραβευμένη ταινία του Πιερ Πάολο Παζολίνι «The Canterbury Tales» και στο «L’odeur des fauves» του Ρίτσαρντ Μπαλντουτσί.

Την ίδια χρονιά, πρωταγωνίστησε μαζί με τον Λόρενς Χάρβεϊ στο δράμα του Μεναχέμ Γκολάν «Escape to the Sun» για μια ομάδα ανθρώπων που προσπαθούσαν να φύγουν από τη Σοβιετική Ένωση.

Όπως υπενθυμίζει το Variety, το 1974 η Ζοζεφίν Τσάπλιν πρωταγωνίστησε ως Μαρτίν Λεντούκ στο ευρωπαϊκό αστυνομικό-θρίλερ του Γκιόργκι Φρανγιού «Shadowman» μαζί με τους Γκέιλ Χάνικατ και Ζακ Σαμπρό. Η ταινία ακολουθεί τον Άνθρωπο Χωρίς Πρόσωπο, έναν εγκληματία που προσπαθεί να βρει τους άπιαστους θησαυρούς των Ναϊτών Ιπποτών.

