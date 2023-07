Η Βουλή της Ουκρανίας υπερψήφισε την αλλαγή στην ημερομηνία που θα εορτάζονται τα Χριστούγεννα. Πλέον οι Ουκρανοί θα γιορτάζουν στις 25 Δεκεμβρίου και όχι στις 7 Ιανουαρίου σε κόντρα με τη ρωσική παράδοση.

Στόχος του νομοσχεδίου που κατατέθηκε με πρωτοβουλία του κόμματος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν η «αποστασιοποίηση από τη ρωσική κληρονομιά», όπως αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Δύο από τις τρεις μεγάλες εκκλησίες της Ουκρανίας με ορθόδοξο καθεστώς είχαν ήδη αποφασίσει να μεταβούν στο Γρηγοριανό ημερολόγιο. Η μεγαλύτερη Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία της Ουκρανίας με μακροχρόνιους δεσμούς με τη Μόσχα δεν έχει ακόμη σχολιάσει την αλλαγή.

Μετά την προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία το 2014, η Ουκρανία προσπαθεί να κόψει τους δεσμούς της με το σοβιετικό και ρωσικό παρελθόν της. Η ολομέτωπη εισβολή στην Ουκρανία πριν από 16 μήνες ενέτεινε αυτές τις προσπάθειες.

🎄 Ukraine gets rid of the celebration of Christmas on January 7 imposed by Russia and revives 🇺🇦 nation and its own traditions

