Ένας άνδρας που φέρεται να είναι αξιωματικός των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών και κατηγορείται από τις ΗΠΑ για λαθρεμπόριο στη Ρωσία ηλεκτρονικών συστημάτων και πυρομαχικών αμερικανικής προέλευσης, που προορίζονταν ως βοήθεια στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, εκδόθηκε από την Εσθονία, ανακοίνωσαν σήμερα Αμερικανοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς.

Ο Βαντίμ Κονοσένοκ αναμένεται να εμφανιστεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μπρούκλιν αργότερα σήμερα. Εισαγγελείς ζητούν την προφυλάκισή του εν αναμονή της δίκης, επικαλούμενοι τον κίνδυνο φυγοδικίας.

Ο 48χρονος Κονοσένοκ συνελήφθη από τις εσθονικές αρχές τον Οκτώβριο του 2022, καθώς προσπαθούσε να διασχίσει τα σύνορα προς τη Ρωσία μεταφέροντας 35 τύπους ημιαγωγών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ορισμένοι από τους οποίους υπόκεινταν σε ελέγχους εξαγωγών των ΗΠΑ, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

Είχε πει σε συνεργούς του μέσω ηλεκτρονικών δικτύων επικοινωνίας ότι χρέωνε ένα ποσοστό 10% σε συναλλαγές για είδη που υπόκεινταν σε ελέγχους. «Δεν μπορώ (σ.σ. να χρεώσω) λιγότερα. (Σ.σ. Υπάρχουν) κυρώσεις», έγραψε, σύμφωνα με τους εισαγγελείς.

