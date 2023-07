Συστοιχίες της ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας άνοιξαν πυρ για να καταρρίψουν ρωσικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι σε προάστια του Κιέβου και στην περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, έκανε γνωστό ο ουκρανικός στρατός, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη αεροπορικές επιδρομές για τρίτη συνεχόμενη νύχτα (στη φωτογραφία από το Twitter, επάνω, ζημιές σε διαμέρισμα από τις επιθέσεις στο Κίεβο).

Συντρίμμια UAVs που καταρρίφθηκαν κατέπεσαν σε τρεις συνοικίες και οι αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν αν υπάρχουν θύματα και την έκταση των ζημιών, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Η μια από αυτές είναι η Σολομιάνσκι.



Κατά τις ακόμη προκαταρκτικές πληροφορίες υπάρχουν τουλάχιστον δυο τραυματίες.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε πως συντρίμμια προκάλεσαν ζημιές σε όροφο πολυκατοικίας στη Νταρνίτσκι, τραυματίζοντας δύο ανθρώπους.

‼️At least two civilians were injured as a result of the Russian nighttime drone attack on #Kyiv.

The City Administration published photos of the consequences of falling drone debris. pic.twitter.com/IBjOj3gGv0

— KyivPost (@KyivPost) July 12, 2023