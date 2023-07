Σάλο έχει προκαλέσει στη Βρετανία η είδηση ότι παρουσιαστής του BBC πλήρωσε έφηβο για να του στέλνει φωτογραφίες πορνογραφικού περιεχομένου.

Υπό την πίεση της κυβέρνησης, η διοίκηση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ανακοίνωσε σήμερα (9/7) ότι ξεκίνησε, σε συνεργασία με τις αστυνομικές Αρχές, έρευνα έπειτα από καταγγελίες που δημοσιεύτηκαν στον βρετανικό Τύπο ότι παρουσιαστής πλήρωσε ένα παιδί 17 ετών χιλιάδες λίρες για να του στέλνει γυμνές φωτογραφίες.

Η εφημερίδα Sun δημοσίευσε το βράδυ της Παρασκευής (7/7) τη μαρτυρία της μητέρας του παιδιού αυτού, η οποία κατηγόρησε έναν προβεβλημένο παρουσιαστή του BBC, χωρίς να τον κατονομάσει, ότι εκείνος πλήρωσε πολλές δεκάδες χιλιάδες λίρες στο παιδί της όταν ήταν 17 ετών για να του στείλει πορνογραφικές φωτογραφίες. Δεν διευκρινίστηκε αν το παιδί είναι κορίτσι ή αγόρι.

Η μητέρα του παιδιού, που σήμερα είναι 20 ετών και χρήστης ναρκωτικών, ανέφερε στην Sun ότι ο άνδρας παρουσιαστής πλήρωσε τον/την έφηβο/η πάνω από 35.000 λίρες επί τρία χρόνια για να του στέλνει φωτογραφίες ενώ έκαναν και βιντεοκλήσεις. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι είχε δει τον παρουσιαστή «γυμνό μέχρι το εσώρουχο σε μια βιντεοκλήση».

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η οικογένεια επικοινώνησε με το BBC στις 19 Μαΐου για να τους ενημερώσει για το συμβάν, αλλά ο παρουσιαστής συνέχισε να παρουσιάζει εκπομπές για αρκετές ακόμη εβδομάδες.

Η ίδια εξήγησε ότι απευθύνθηκε στον Τύπο επειδή ένιωθε ότι το BBC δεν ενεργούσε αρκετά γρήγορα. «Το παιδί μου μού είπε ότι είχε ξεμείνει από χρήματα και μετά ξαφνικά βρέθηκε με μετρητά. Για μένα το BBC δεν μίλησε με αυτόν τον άνθρωπο, καθώς είναι πολύ σημαντικός», ανέφερε και πρόσθεσε ότι δεν ήθελαν ποτέ να γίνει έρευνα. «Θέλαμε απλώς το BBC να του πει να σταματήσει να ζητά φωτογραφίες», σημείωσε.

Λίγο μετά από μια επείγουσα τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ της υπουργού Πολιτισμού, Λούσι Φρέιζερ, και του γενικού συμβούλου του BBC, Τιμ Ντέιβι, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέφερε σε ανακοίνωσή του «ότι ένας άνδρας μέλος του προσωπικού του τέθηκε σε διαθεσιμότητα» και ότι ο όμιλος «εργάζεται να εξακριβώσει τα γεγονότα το συντομότερο δυνατό».

Η Φρέιζερ έκανε λόγο στο Twitter για «βαθιά ανησυχητικές» καταγγελίες και τόνισε ότι «είναι σημαντικό να δοθεί τώρα στοv ραδιοτηλεοπτικό φορέα ο χώρος να διεξάγει την έρευνά του, να αποδείξει τα γεγονότα και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα».

I have spoken to BBC Director General Tim Davie about the deeply concerning allegations involving one of its presenters. He has assured me the BBC are investigating swiftly and sensitively.

— Lucy Frazer (@lucyfrazermp) July 9, 2023