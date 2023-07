Το πολυαναμενόμενο εμβόλιο κατά της ελονοσίας ανακοινώθηκε ότι θα διανεμηθεί σε 12 αφρικανικές χώρες τα επόμενα δύο χρόνια, σώζοντας δεκάδες χιλιάδες ζωές.

Οι πρώτες 18 εκατομμύρια δόσεις του πρώτου εμβολίου θα διατεθούν στις χώρες όπου ο κίνδυνος να νοσήσουν και να πεθάνουν παιδιά από την ελονοσία είναι υψηλότερος, σύμφωνα με την ανακοίνωση της παγκόσμιας συμμαχίας εμβολίων Gavi, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της Unicef.

«Αυτό το εμβόλιο έχει τη δυνατότητα να επιδράσει σημαντικά στην καταπολέμηση της ελονοσίας και, όταν αναπτυχθεί ευρέως μαζί με άλλες παρεμβάσεις, μπορεί να αποτρέψει δεκάδες χιλιάδες θανάτους κάθε χρόνο», δήλωσε ο Ταμπάνι Μαπόσα, διευθύνων σύμβουλος της Gavi για την υλοποίηση προγραμμάτων ανά χώρα.

Όπως αναφέρει ο Guardian, άλλες 16 αφρικανικές χώρες έχουν ζητήσει πρόσβαση στο εμβόλιο και ελπίζουν σε προμήθειες μόλις η παραγωγή επεκταθεί.

Το εμβόλιο, με την ονομασία RTS,S/AS01, κηρύχθηκε «ασφαλές και αποτελεσματικό» στη μείωση των θανάτων και των σοβαρών ασθενειών, αφού χορηγήθηκε σε 1,7 εκατομμύρια παιδιά στη Γκάνα, την Κένυα και το Μαλάουι από το 2019.

Τώρα θα διανεμηθεί και στο Μπενίν, την Μπουρκίνα Φάσο, το Μπουρούντι, το Καμερούν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, τη Λιβερία, τον Νίγηρα, τη Σιέρα Λεόνε και την Ουγκάντα. Οι δόσεις αναμένεται να φθάσουν το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους και οι εμβολιασμοί θα αρχίσουν από τις αρχές του 2024.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή ανοσοποίησης της Unicef, Εφρέμ Τ. Λεμάνγκο, το εμβόλιο θα βοηθήσει στην καταπολέμηση μιας ασθένειας που σκοτώνει σχεδόν μισό εκατομμύριο παιδιά κάτω των πέντε ετών στην Αφρική κάθε χρόνο.

«Σχεδόν κάθε λεπτό, ένα παιδί κάτω των 5 ετών πεθαίνει από ελονοσία. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτοί οι θάνατοι ήταν προβλέψιμοι και θεραπεύσιμοι αλλά η εξάπλωση αυτού του εμβολίου θα δώσει στα παιδιά, ιδίως στην Αφρική, ακόμη περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν. Καθώς αυξάνεται η προσφορά, ελπίζουμε ότι ακόμη περισσότερα παιδιά θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτή τη σωτήρια πρόοδο», σημείωσε.

Το εμβόλιο παράγεται από την GlaxoSmithKline, αλλά επειδή η ετήσια παγκόσμια ζήτηση για εμβόλια κατά της ελονοσίας εκτιμάται σε 40 – 60 εκατομμύρια δόσεις μέχρι το 2026, με αύξηση σε 80 – 100 εκατομμύρια δόσεις κάθε χρόνο μέχρι το 2030, η ινδική εταιρεία Bharat Biotech θα συμμετάσχει σύντομα επίσης στην προμήθεια.

Η Δρ Κέιτ Ο’ Μπράιαν, διευθύντρια ανοσοποίησης, εμβολίων και βιολογικών προϊόντων στον ΠΟΥ, δήλωσε ότι το εμβόλιο αποτελεί σημαντική ανακάλυψη για τις κοινότητες που πλήττονται από την ελονοσία.

«Η υψηλή ζήτηση για το εμβόλιο και η μεγάλη εμβέλεια του παιδικού εμβολιασμού θα αυξήσει την ισότητα πρόσβασης στην πρόληψη της ελονοσίας και θα σώσει πολλές ζωές. Θα εργαστούμε ακούραστα για να αυξήσουμε την προσφορά μέχρι να έχουν πρόσβαση όλα τα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο», δεσμεύτηκε η Ο’ Μπράιαν.

Ένα άλλο εμβόλιο, το R21/Matrix-M, το οποίο αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, θα παραχθεί επίσης από μια ινδική εταιρεία, το Serum Institute, και αναμένει να πάρει προέγκριση από τον ΠΟΥ, καταλήγει ο Guardian.

Twelve countries across different regions in Africa are set to receive 18 million doses of the first-ever #malaria vaccine over the next two years https://t.co/EUcTGRK946 pic.twitter.com/dVwAbBT4bX

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 7, 2023