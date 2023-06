Ένα συγκινητικό βίντεο κατέγραψε την πρώτη φορά που ο 29χρονος θηλυκός χιμπατζής Βανίλα είδε τον ουρανό για πρώτη φορά κατά την άφιξή της στο καταφύγιο Save the Chimps στο Fort Pierce της Φλόριντα. Η Vanilla δεν είχε βγει ποτέ έξω από το κλουβί της και δεν είχε δει ποτέ τον ουρανό.

Η Βανίλια από όταν γεννήθηκε ζούσε σε ένα κλουβί μόλις λίγων τετραγωνικών μέτρων. Αρχικά ζούσε στο Εργαστήριο Πειραματικής Ιατρικής και Χειρουργικής στη Νέα Υόρκη (LEMSIP). Η Βανίλια έζησε στο εργαστήριο μέχρι το 1997.

Vanilla the chimp, caged for entire life, sees sky for first time in heartwarming video https://t.co/PFF0YSCinU pic.twitter.com/q0Emgwr1CB

— New York Post (@nypost) June 26, 2023